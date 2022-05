Time magazine : trois Français parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète

Christine Lagarde, Stéphane Bancel et Valérie Masson-Delmotte ont été nommés dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année par le Time magazine.

Le Time magazine, l’un des principaux magazines d’informations aux Etats-Unis, a établi, ce lundi 23 mai, une liste de 100 personnalités qui influencent le monde. Et celle-ci contient trois Français.

Si certains membres de cette liste sont incontournables et reviennent tous les ans, comme Oprah Winfrey (11 fois) et Xi Jinping (13 fois), peu de personnalités étrangères, en dehors des présidents d’une grande puissance mondiale, ont réussi à se voir citer régulièrement.

Christine Lagarde, une habituée de la liste

Avec une cinquième apparition en treize ans, Christine Lagarde, est donc une exception à la règle. «Avocate, puis ministre, puis directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde a suivi un parcours atypique pour devenir présidente de la Banque centrale européenne, un rôle auparavant dominé par des économistes universitaires masculins», a déclaré Ayesha Javed, une journaliste du Time magazine.

Dans le cadre de ses fonctions, qu’elle exerce depuis novembre 2019, elle s'est efforcée de faire en sorte que l'élaboration des politiques soit plus inclusive à de nombreux niveaux. L’ancienne directrice générale du Fonds monétaire international a réussi à réunir des responsables politiques historiquement divisés sur des questions clés «comme celle de l'examen de la stratégie de la BCE et en donnant aux banquiers centraux nationaux une plus grande influence sur la politique», a ajouté Ayesha Javed

Valérie Masson-Delmotte et Stéphane Bancel, des pionniers selon le Time magazine

Si Christine Lagarde a été récompensée dans la catégorie «Titans», les deux autres Français ont été cités dans la catégorie «Pionniers». La paléoclimatologue et co-présidente du groupe de travail 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, a été nommée pour la première fois parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète, après avoir intégré par le classement Forbes des 40 femmes de l’année en 2021.

«En août 2021, le GIEC a lancé un terrible avertissement en publiant un rapport qui a fait les gros titres dans le monde entier. Ce rapport est le fruit d'une collaboration gargantuesque entre plus de 200 climatologues du monde entier et s'appuie sur plus de 14.000 articles scientifiques. Le climatologue chinois Panmao Zhai et la climatologue française Valérie Masson-Delmotte, co-présidents du groupe de travail 1 du GIEC, ont mené à bien cette énorme entreprise en dépit des restrictions de voyage imposées par la pandémie de COVID-19», a rapporté Bill McKibben, auteur et spécialiste de la question environnementale, chargé de présenter les deux personnalités pour le Time magazine.

Enfin, Stéphane Bancel est le dernier Français nommé dans cette liste. Il est le PDG et propriétaire de la société de biotechnologie américaine Moderna. En 2020, la société a réussi un tour de force spectaculaire en développant un vaccin contre le Covid-19 en un temps record. Sous sa direction, Moderna a établi de nouvelles normes avec son programme mRNA Access, «un programme qui permet aux scientifiques de la société de se partager leurs connaissances, leur expertise et leurs licences avec des équipes de pays aux ressources limitées. L'objectif est de développer des vaccins à ARNm ciblant 15 maladies qui présentent les plus grands risques pour la santé publique, notamment le VIH et le paludisme», a déclaré un journaliste du Time magazine.

Acteur majeur dans la lutte mondiale contre le Covid-19, Stéphane Bancel a décidé que Moderna renoncerait à son brevet sur le COVID-19 dans les pays qui reçoivent des vaccins dans le cadre d'un programme de l'Organisation mondiale de la santé.