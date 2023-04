Football : des supporters lancent des rats morts sur des fans adverses en Belgique

Le match entre le Standard et le Sporting Charleroi du vendredi 14 avril a été interrompu par un lancer de rats morts sur les supporters du club liégeois, par les fans du club adverse.

La rencontre entre le Standard et le Sporting Charleroi a pris une tournure surprenante. Lors du match du vendredi 14 avril, qui s’est tenu au stade Maurice Dufrasne, les supporters du club Sporting ont lancé des rats morts sur les fans de l’équipe adverse.

Dès les premières minutes du match, la tension était déjà palpable. Des lancers de fumigènes sur la pelouse, de la part de supporters du Sporting, avaient provoqué l’interruption de la rencontre.

Les affrontements ne se sont pas arrêtés à des lancers de fumigènes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters du club liégeois ont partagé des photos sur lesquelles figurent des rats peints en rouge, lancés par les fans du Sporting.

Certains d’entre eux sont même allés jusqu’à se déguiser en dératiseurs, déployant une bâche sur laquelle on pouvait lire «dératisation».

«Des “supporters” de Charleroi ont balancé des rats morts en direction de la T2. On ne parle pas d'un ou deux rats mais facilement d'une dizaine. On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d'animaux vont s'en mêler», s’est indignée une fan page non officielle de l’équipe sur Facebook, face à cette scène invraisemblable.