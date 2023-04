Ligue 1 : L'OM de nouveau dauphin du PSG, Monaco suit la cadence, la lutte pour le maintien s'intensifie… Ce qu'il faut retenir de la 31e journée

Entre les victoires de l'OM contre Troyes, de Monaco face à Lorient (3-1), du PSG sur Lens (3-1) et la lutte intense pour le maintien, voici ce qu'il faut retenir de la 31e journée de Ligue 1.

Toulouse-Lyon : 1-2

Lyon s’est imposé sur le fil à Toulouse (2-1) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, grâce notamment au 19e but de la saison d'Alexandre Lacazette, et reste dans la course à l'Europe avec ce troisième succès consécutif. Les finalistes de la Coupe de France (29 avril contre Nantes) ont égalisé grâce à leur international marocain Zakaria Aboukhlal (1-1, 37e), mais Logan Costa a marqué contre son camp sous la pression de Lacazette (1-2, 88e) pour permettre aux Lyonnais de rêver encore à l'Europe.

Rennes-Reims : 3-0

Rennes a écrasé Reims (3-0) grâce à un doublé de Jérémy Doku (9e, 19e) et un but de Théate (68e). Les Bretons restent en lice pour l’Europe grâce à ce précieux succès. Reims, qui avait l'occasion de monter se mêler à la danse, reste pour sa part à la 8e place (47 points).

PSG-Lens : 3-1

Un grand pas vers le 11e titre de Champion de France. Le PSG, en supériorité numérique pendant 70 minutes, a battu son dauphin le RC Lens (3-1). A sept journées de la fin du championnat, les Parisiens ont le titre de champion à portée de main. Kylian Mbappé (31e), auteur de son 139e but en Ligue 1 avec Paris, Vitinha (37e) et Lionel Messi (40e) ont inscrit les trois buts parisiens en moins de 10 minutes. Przemysław Frankowski a sauvé l’honneur lensois (60e).

Lille-Montpellier : 2-1

Longtemps mené, Lille s’en est bien tiré en s’imposant 2-1 contre Montpellier. Issiaga Sylla (24e) avait ouvert le score pour les Héraultais. Jonathan David a égalisé en inscrivant son 20e but de la saison (70e) avant que Rémy Cabella n’offre la victoire (2-1, 72e). Avec 55 pts, les Dogues, battus une semaine plus tôt par Angers, reprennent leur 5e place. Montpellier, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, reste 13e (37 pts).

Auxerre-Nantes : 2-1

Nantes, qui va disputer sa deuxième finale consécutive de Coupe de France, le 29 avril contre Toulouse n’a plus connu le goût de la victoire depuis plus de deux mois en ligue 1. Les Canaris se retrouvent deux points de la zone rouge après leur défaite à Auxerre, ce dimanche 2-1. À l'Abbé-Deschamps, Jubal (4e) et Nuno Da Costa (43e) ont marqué pour l’AJA. Mostafa Mohamed a réduit le score (54e).

Strasbourg-Ajaccio : 3-1

Strasbourg se rassure. Vainqueur de l’AC Ajaccio (3-1), le club alsacien a écarté définitivement un concurrent direct et recolle à la 16e place. Kevin Gameiro (sp 26e), Habib Diarra (71e) et Suzuki (89e) ont assuré le succès du RCSA. Barreto a réduit l'écart (76e) pour les Corses. Dix points derrière le 17e à 7 journées de la fin, Ajaccio peut commencer à trembler.

Clermont-Angers : 2-1

Condamné de longue date, Angers (20e) a encore perdu, à Clermont (2-1), malgré l'ouverture du score d'Adrien Hunou (28e). Les Auvergnats, qui ont terminé à neuf, ont tout de même renversé la marque grâce à deux penalties transformés par Kyei (33e) et Cham (39e).

Brest-Nice : 1-0

Bonne opération pour Brest qui garde deux points d’avance sur la zone rouge (16e, 31 pts) avant un déplacement à Ajaccio la semaine prochaine. Vainqueurs de Nice (1-0), les Brestois enchaînent un quatrième match sans défaite. Les hommes d'Eric Roy ont rapidement ouvert le score grâce à Jérémy Le Douaron (12e). Les Niçois vont devoir se reprendre contre Bâle jeudi à l'occasion d'un quart de finale retour de Ligue Europa Conférence crucial pour le football français. Un échec menacerait la cinquième place de la France à l'indice de l'UEFA, qui détermine le nombre de places attribuées à chaque nation en Ligue des champions.

Monaco-Lorient : 3-1

L'ASM s'est aisément imposé contre Lorient (3-1). Grâce à des buts de Krépin Diatta, Aleksandr Golovin et Kevin Volland, Monaco (4e) revient à hauteur de l’OM, qui joue ce dimanche soir contre Troyes, avec 61 points et avec deux longueurs derrière les Sang et Or (2e). Le PSG est neuf points devant Lens, aux portes d'un onzième titre record de champion de France.

OM-Troyes : 3-1

Elle était attendue ! Sevré de victoire à domicile depuis six matchs (trois nuls et deux défaites), l’OM a renoué avec le succès en écrasant Troyes (3-1), ce dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Dans un Vélodrome une nouvelle fois bouillant, comme toujours depuis le début de la saison, les hommes d’Igor Tudor, n’ont pas traîné et trouvé l’ouverture après moins de deux minutes de jeu par Vitinha. L’attaquant portugais, qui n’avais pas encore trouvé le chemin des filets depuis son arrivée, a même inscrit un doublé (64e). Entre temps, Cengiz Ünder avait doublé la mise (41e). Seul petit point négatif, le but encaissé en fin de partie par Mama Baldé (90e+2). Mais une réduction du score qui n’a pas entamé le moral des supporters qui ont célébré le retour de Marseille à la deuxième place du classement (à huit points du PSG) comme il se doit. Désormais, il faudra aller confirmer dimanche prochain sur la pelouse de Lyon, qui retrouve des couleurs depuis quelques temps.