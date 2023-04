Bayern Munich : une amende record infligée à Sadio Mané pour son coup de poing au visage de Leroy Sané

Sadio Mané aurait écopé d’une amende record de plus de 300.000 euros, selon Sky Sports, après son accrochage avec son coéquipier Leroy Sané à l’issue de la défaite du Bayern Munich contre le Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-0).

Le Bayern Munich a décidé de «frapper» fort. Le club allemand a lourdement sanctionné Sadio Mané pour son coup de poing au visage asséné à son coéquipier Leroy Sané, la semaine dernière, à l’issue de la lourde défaite sur la pelouse de Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-0). Ecarté pour le match de Bundesliga, ce week-end, contre Hoffenheim (1-1), l’attaquant sénégalais a écopé d’une amende de plus de 300.000 euros, selon les informations rapportées par Sky Sports en Allemagne.

News #Mané: Understand the fine is more than €300k. @SkySportDE pic.twitter.com/v3w3c2daUa

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 16, 2023