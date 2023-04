Marathon de Boston : victoire d’Evans Chebet, Eliud Kipchoge seulement 6e

Le marathon de Boston, disputé ce lundi 17 avril, a été remporté par le Kényan Evans Chebet en 2 heures 05 minutes et 54 secondes. Eliud Kipchoge, favori, n’a pris que la sixième place.

Le Kényan Evans Chebet a remporté lundi le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive (en 2 h 05 min 54 sec) loin devant son compatriote et grand favori Eliud Kipchoge, seulement 6e.

Pour sa première participation à Boston, Kipchoge, détenteur du record du monde (2 h 01 min 09 sec) et double champion olympique (2016, 2021), a été lâché au 30e kilomètre.

De son côté, Evans Chebet, qui réalise le premier doublé à Boston depuis 2008, s'est détaché de ses deux derniers poursuivants dans les derniers kilomètres devançant Geay et son compatriote Benson Kipruto.

Côté français, Hassan Chahdi se classe à la huitième place en 2h9’46’’.

Chez les femmes, la victoire est revenue à la Kényane Hellen Obiri. Pour son deuxième marathon seulement après celui de New York l’an passé, la double championne du monde du 5.000 m (2017 et 2019) s'est imposée en 2h21’38’’ devant l'Ethiopienne Amane Beriso et l'Israélienne Lonah Salpeter.