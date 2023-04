Boxe : Gervonta Davis-Ryan Garcia, l'incroyable pari fixé avant le combat de ce samedi

A l’approche de leur combat de boxe tant attendu, Gervonta Davis et Ryan Garcia ont passé un accord verbal assez inattendu mardi sur Instagram.

A quelques jours de s’affronter, les deux boxeurs Gervonta Davis et Ryan Garcia ont échangé lors d’une visio sur les réseaux sociaux. Ils ont convenu que le vainqueur du choc entre les deux stars invaincues remporterait l’intégralité des bourses des deux combattants.

Lors d’un Live Instagram entre Gervonta Davis et Kai Cenat, un célèbre streamer, Ryan Garcia a rejoint le direct depuis sa voiture. C’est alors que le «Tank» lui a proposé un pari original. «Toute la bourse ?», a lancé Davis. «Allons-y pour toute la bourse, a confirmé Garcia. Faisons un contrat et signons-le tous les deux.» C’est alors que Gervonta Davis a appelé un membre de son équipe pour lui demander de convertir cet accord verbal en contrat écrit.

Cette bourse dont les deux boxeurs parlent concerne les sommes garanties sur leur contrat. Selon différentes sources, il s’agit de 1,5 million de dollars (1,37 million d'euros) pour Davis et 350.000 dollars (319.000 euros) pour Garcia. Le montant total du pari s’élèverait donc à 1,85 million de dollars (1,69 million d'euros). Sans prendre en compte les ventes de tickets et pay-per-view.

Reste toutefois que cela n’est pas forcément officiel. Difficile de savoir si la commission athlétique du Nevada valide l’idée des deux boxeurs. Surtout que ce combat, très attendu depuis des années, a de gros enjeux financiers.

L'opposition entre Gervonta «Tank» Davis et Ryan «King» Garcia aura lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Pour rappel, les deux sont invaincus (28-0 dont 26 KO pour Davis, 23-0 dont 19 KO pour Garcia). Aucun titre mondial ne sera en jeu mais il s’agit de l’un des combats les plus attendus de 2023 et de ces dernières années.

