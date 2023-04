Haltérophilie : l’impressionnant cri de douleur d’Haftor Bjornsson, «La Montagne» de Game of Thrones, après une blessure (vidéo)

Hafthor Bjornsson, connu pour avoir été «La Montagne» dans la série Game of Thrones, s’est blessé lors d’un entraînement d’haltérophilie. Une blessure qui l’a fait hurler comme le démontre une vidéo.

L'ancien homme le plus fort du monde peut se faire mal et hurler. L’acteur de Game of Thrones est récemment revenu à l'haltérophilie après avoir effectué une petite carrière en boxe. Malheureusement pour lui, il a subi une déchirure du muscle pectoral lors d'un entraînement diffusé en direct.

Alors qu’il tentait de réaliser un développé-couché de 556 livres (soit environ 252 kilos), l’athlète de 34 ans a dû s’arrêter d’un coup après un bruit assez impressionnant au niveau de son pectoral. Un bruit qui l’a fait crier d’emblée.

Les accompagnateurs de «Thor» sont rapidement intervenus pour l'aider avant qu'il ne s'assoie sur le banc pour soigner sa blessure.

«La Montagne» a partagé une photo sur Instagram où l'on voit un gros hématome au niveau de sa blessure.

«Merci à tous pour le soutien, les gentils messages et l'amour en ces temps difficiles, a-t-il écrit sur son compte. Cela signifie vraiment le monde pour moi. Ce n'est qu'un défi et un petit revers. Je reviendrai plus fort.»

Plongez dans l'univers des sports de combats avec L'Arène podcast