Haltérophilie : «La Montagne» de Game of Thrones bat un nouveau record du monde de soulevé de terre (vidéo)

Hafthor Bjornsson a soulevé 510 kilos lors des Championnats du monde de soulevé de terre à Birmingham. Hafthor Bjornsson a soulevé 510 kilos lors des Championnats du monde de soulevé de terre à Birmingham. [NOEL CELIS / AFP]
Par CNEWS
L’Islandais Hafthor Bjornsson, connu pour son rôle de «La Montagne» dans la série Game of Thrones, a battu, ce week-end, un nouveau record du monde de deadlift.

Il n’est pas considéré comme l’un des hommes les plus forts du monde pour rien. Connu pour son rôle de «La Montagne» dans la série Game of Thrones, Hafthor Bjornsson (36 ans) a battu, ce week-end, un nouveau record du monde de soulevé de terre, également appelé deadlift. 

Un peu plus d’un mois après avoir déjà effacé son précédent record (501 kilos en 2020), soulevant 505 kilos lors de l’Eisenhart Black Competition, le géant islandais a soulevé 510 kilos lors des Championnats du monde de soulevé de terre à Birmingham (Angleterre). Avec cette performance, il est devenu le premier homme à soulever une charge aussi lourde.

Et il pourrait ne pas s’arrêter là. Vainqueur de multiples compétitions de force, Hafthor Bjornsson, qui a touché un chèque de 115.000 euros pour son exploit, pourrait encore repousser les limites. «Le ciel est la limite… Je pourrais porter le record à 550 kg», a-t-il lancé aux 7.000 spectateurs présents à l’Utilita Arena.

En plus de ce nouveau record, «La Montagne» a également remporté la victoire finale du Strongman Open, en accomplissant cinq autres épreuves toutes aussi exténuantes et en s’imposant avec 8 points d’avance sur l’homme le plus fort d’Amérique du Nord Bryce Johnson.

Hafthor Bjornsson a ainsi ajouté un nouveau titre à un palmarès riche de neuf titres au Giants, cinq titres d'homme le plus fort d'Europe, 10 titres d’homme le plus fort d’Islande en plus du World's Strongest Man 2018 et de trois Arnold Strongman Classic.

