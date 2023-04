Ligue 2 : la VAR mise en place à partir de 2024 ?

Déjà en place en Ligue 1 depuis 2018, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pourrait faire son arrivée en Ligue 2 lors de la saison 2024-2025, le temps de former des nouveaux arbitres à cette technologie.

La VAR ne sera bientôt plus utilisée uniquement en Ligue 1. Mise en place dans l’élite du football français lors de la saison 2018-2019, l’assistance vidéo à l’arbitrage devrait faire son arrivée en Ligue 2 à partir de la saison 2024-2025, a annoncé Stéphane Lannoy, chargé de l’arbitrage professionnel à la direction technique de l’arbitrage (DTA).

#MaxiLigue2



Stéphane Lannoy, DT en charge de l'arbitrage professionnel, annonce l'arrivée de la VAR en Ligue 2 pour la saison 2024/2025 ! pic.twitter.com/jRmhgqh4B9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 17, 2023

Une réunion, à laquelle l’ancien arbitre a assisté, s’est tenue à ce sujet, ces derniers jours, entre la direction technique de l’arbitrage et la Ligue de football professionnel. Et si la VAR ne pourra être mise en place dès la saison prochaine, c’est notamment pour laisser le temps à de nouveaux arbitres de se former à cette nouvelle technologie.

«Il y a un cahier des charges à respecter et il faut former suffisamment d’arbitres pour répondre aux besoins de la Ligue 1 et donc de la Ligue 2. Mais l’objet, c’est la mise en place de la VAR en Ligue 2 pour la saison 2024-2025. Cela nous laisse une année complète pour former de nouveaux arbitres assistants vidéos», a confié Stéphane Lannoy, invité de l’émission Maxi Ligue 2 sur beIN SPORTS. Encore un peu de patience donc.