Ligue 1 : L'OM reprend sa deuxième place, Montpellier se rassure pour le maintien... Ce qu'il faut retenir de la 32e journée de championnat

Victoires de Paris contre Angers (2-1) et de Lens face à Monaco (3-0), nul d'Auxerre contre Lille (1-1)... Voici ce qu'il faut retenir de la 32e journée de Ligue 1.

Angers-Paris : 1-2

Le PSG fonce vers le titre. Vendredi, en ouverture de cette 32e journée de Ligue 1, les Parisiens ont battu la lanterne rouge Angers (2-1). Une victoire sans briller, mais qui permet au club de la capitale de s'approcher encore un peu plus de son 11e titre de champion de France. L'occasion également pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, de peaufiner ses statistiques et devenir l'unique meilleur buteur de L1 avec 22 unités, devant le Lillois Jonathan David (21 buts).

Auxerre-Lille : 1-1

En arrachant le nul contre Lille (1-1), Auxerre confirme sa bonne forme après trois victoires et marque un précieux point dans la lutte pour le maintien. Les joueurs de Christophe Pélissier restent ainsi en dehors de la zone de relégation (14e place). Les Nordistes, en revanche, manquent l'occasion de se replacer dans la course à la 4e place et offrent une opportunité à Rennes de revenir à leur hauteur à la 5e place.

Lens-Monaco : 3-0

Lens ne lâche rien. Dans leur duel de haut de tableau contre Monaco (4e), les Nordistes ont fait forte impression. Dans le sillage de leur attaquant Loïs Openda, auteur d'un doublé, ils ont surclassé leurs adversaires pour s'installer un peu plus sur le podium de Ligue 1, synonyme de Ligue des champions. Après la victoire de Marseille contre Lyon ce dimanche (2-1), Lens occupe la troisième place de la Ligue 1.

Reims-Strasbourg : 0-2

Les Strasbourgeois peuvent y croire. En battant le Stade de Reims sur sa pelouse (0-2), les hommes de Frédéric Antonetti sortent provisoirement de la zone rouge et ne sont plus relégables. Grâce à leur buteur Habib Diallo, auteur d'un doublé, ils rejoignent Nantes et Brest à 32 points et se placent même devant ces deux clubs grâce à une meilleure différence de buts (15e place).

Ajaccio-Brest : 0-0

Un nul qui n'arrange personne. Si Ajaccio a stoppé sa série de 6 défaites consécutives face à Brest, les Corses restent englués dans la zone de relégation, à la 19e place, à 10 points du premier non relégable. Les Bretons, quant à eux, ne profitent pas des nuls d'Auxerre et Nantes et se retrouvent 17e et premiers relégables.

Lorient-Toulouse : 0-1

Toulouse a réalisé une très bonne opération en allant s'imposer 1-0 à Lorient. Acquise grâce à un but de Zakaria Aboukhlal (68e), cette victoire assure quasiment le maintien aux Haut-Garonnais à six journées de la fin du championnat (12e à neuf points du premier relégable).

Nantes-Troyes : 2-2

Après avoir ouvert le score par Nicolas Pallois (25e), les Nantais ont vu Troyes prendre l'avantage par Mama Baldé (64e sur penalty) et Wilson Odobert (90e+2), avant d'égaliser in extremis grâce à Evann Guessand (90e+8). Au ralenti depuis mi-février, les Canaris sont désormais 16e, à égalité de points avec Strasbourg (15e) et Brest (17e), leurs deux prochains adversaires.

Nice-Clermont : 1-2

Rien ne va plus à Nice qui, trois jours après sa désillusion européenne contre Bâle en Ligue Europa Conférence, s'est de nouveau incliné à domicile, en Ligue 1 cette fois, contre Clermont (1-2), qui lui passe devant au classement en passant 9e.

Montpellier-Rennes : 1-0

A 10 contre 11 durant une grande partie du match après l'expulsion de Savanier, Montpellier a tout de même réussi à mettre un but à Rennes et à remporter une victoire décisive pour le maintien, puisque les Héraultais s'installent à la 13e place avec 40 points. Les Bretons, eux, peuvent regretter ce revers qui leur fait mal dans la course à l'Europe. Ils restent 6e, à 3 points de Lille.

Lyon-Marseille

L'Olympique de Marseille est allé s'imposer 2 buts à 1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais et a repris sa deuxième place de la Ligue 1. Marseille devance d'un point Lens (3e), chez qui il se rendra le 6 mai pour le match au sommet de la 34e journée. L'OM, qui en est à onze matches consécutifs sans défaite sur terrain adverse (9 victoires, 2 nuls), a ouvert la marque par Cengiz Ünder (44e) puis l'a emporté grâce à un but contre son camp de Malo Gusto dans le temps additionnel (90+2). Lyon (7e) avait égalisé par Alexandre Lacazette (68e).