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Kylian Mbappé contre le PSG : le club renonce à faire appel de sa condamnation aux prud'hommes

Kylian Mbappé qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l'issue de son contrat en 2024. [ICON SPORT]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Condamné mi-décembre par les prud'hommes à payer près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé, le PSG a décidé de renoncer à faire appel. 

Ce vendredi 20 février, le Paris Saint-Germain, a annoncé qu'il avait décidé de ne pas faire appel de sa condamnation par les prud'hommes de Paris en décembre. Le club avait été condamné à payer près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé

«Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n'a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux. Le Paris Saint-Germain est désormais résolument tourné vers l'avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective», a expliqué le PSG dans un communiqué. 

61 millions d'euros

Le club champion d'Europe avait un mois pour faire appel à partir du moment où la décision des prud'hommes lui avait été notifiée, aux alentours du 20 janvier. 

Le 16 décembre dernier, il avait été condamné à verser près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l'issue de son contrat en 2024, date à laquelle le capitaine des Bleus avait rejoint le Real Madrid

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Le conseil des prud'hommes avait assorti cette décision d'une exécution provisoire, ce qui signifie que le PSG devait payer les sommes dues immédiatement, même s'il décidait de faire appel. Mais il y a deux semaines, le PSG, qui avait déjà réglé 55 millions d'euros, a été enjoint par huissier à verser les 5,9 millions restants au joueur, correspondant à des soldes de congés payés, ce dont il s'est acquitté cette semaine.

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