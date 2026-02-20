Kylian Mbappé contre le PSG : le club renonce à faire appel de sa condamnation aux prud'hommes

Condamné mi-décembre par les prud'hommes à payer près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé, le PSG a décidé de renoncer à faire appel.

Ce vendredi 20 février, le Paris Saint-Germain, a annoncé qu'il avait décidé de ne pas faire appel de sa condamnation par les prud'hommes de Paris en décembre. Le club avait été condamné à payer près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé.

«Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n'a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux. Le Paris Saint-Germain est désormais résolument tourné vers l'avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective», a expliqué le PSG dans un communiqué.

61 millions d'euros

Le club champion d'Europe avait un mois pour faire appel à partir du moment où la décision des prud'hommes lui avait été notifiée, aux alentours du 20 janvier.

Le 16 décembre dernier, il avait été condamné à verser près de 61 millions d'euros à son ancienne star Kylian Mbappé qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l'issue de son contrat en 2024, date à laquelle le capitaine des Bleus avait rejoint le Real Madrid.

Le conseil des prud'hommes avait assorti cette décision d'une exécution provisoire, ce qui signifie que le PSG devait payer les sommes dues immédiatement, même s'il décidait de faire appel. Mais il y a deux semaines, le PSG, qui avait déjà réglé 55 millions d'euros, a été enjoint par huissier à verser les 5,9 millions restants au joueur, correspondant à des soldes de congés payés, ce dont il s'est acquitté cette semaine.