Charles III : voici les 3 sports préférés du nouveau roi d'Angleterre

Nouveau roi d'Angleterre, Charles III a toujours été un grand fan de sports depuis sa tendre enfance. Voici les trois disciplines que le monarque affectionne le plus.

Le polo

Le polo est son sport de prédilection depuis qu’il est en mesure de jouer. Il n’a jamais manqué une occasion de disputer une partie jusqu’à 2015, année où il a dû arrêter pour cause de blessures à répétitions. D’ailleurs, c’est lors d’un match dans les années 1970 qu’il aurait rencontré son épouse actuelle, Camilla Parker Bowles.

Le football

S'il n'est pas un grand fan maladif de football, il supporte tout de même une équipe. Né à Londres, il n'est pas fan d'un club de la capitale mais de Burnley. «Burnley a traversé des moments très difficiles et j’essaie de trouver des moyens d’aider à régénérer et à augmenter les aspirations et l’estime de soi dans cette partie du monde», avait-il expliqué dans des propos repris par The Daily Star. Le club du Lancashire, dans le nord de Manchester, va d’ailleurs faire son retour en Premier League la saison prochaine.

Le rugby

En tant que prince de Galles, Charles III a plusieurs fois affiché son soutien au XV du Poireau, le surnom de l’équipe de rugby du pays de Galles. En 2019, il s’était même rendu au Japon lors de la Coupe du monde pour soutenir les Gallois avant leur demi-finale contre l’Afrique du Sud.

Mais aussi…

Le cricket, qu’il a pratiqué plusieurs années pendant sa jeunesse, ainsi que les courses automobiles. Il s’est souvent rendu sur des circuits pour voir des Grand Prix de Formule 1. Charles III s’est aussi passionné pour les sports extrêmes comme le surf, la plongée sous-marine, la voile ou le ski.