Champions Cup : le Stade Toulousain surclassé par Leinster en demi-finale (41-22)

Le Stade Toulousain s’est lourdement incliné sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin (Irlande) face aux joueurs du Leinster (41-22), en demi-finale de la Champions Cup, ce samedi 29 avril.

Le scénario se répète pour les Toulousains. Tout comme en 2019 et en 2022, les joueurs du Stade Toulousain ne verront pas la finale de la Champions Cup. La faute à une seule et même équipe : le Leinster. Les Irlandais se sont imposés face aux Français sur le score de 41-22 et valident leur billet pour la finale de la compétition pour la seconde année consécutive.

Dix minutes cauchemardesques

Pourtant, les hommes d’Ugo Mola ont bien entamé la partie dans un Aviva Stadium totalement acquis à la cause des Irlandais, avec un essai de Pita Ahki, transformé par Thomas Ramos (10e, 3-10). Malheureusement pour la formation toulousaine, la suite n’a pas été très rose, entre la sortie sur blessure de Pierre-Louis Barassi et le carton jaune pour Thomas Ramos à la 16ème minute.

À 15 contre 14, les joueurs du Leinster ont rapidement profité de leur avantage numérique et du manque de discipline d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers pour inscrire trois essais transformés, entre la 17e et la 28e minute (27-7). Juste avant la mi-temps, la formation d’Ugo Mola inscrit un essai, transformé, par l'intermédiaire d'Emmanuel Meafou, permettant de limiter les dégâts (36ème, 27-15).

Pas de finale franco-française

Au retour des vestiaires, les Toulousains inscrivent une pénalité (56e, 27-17) par l’intermédiaire de Thomas Ramos. Mais rapidement, la formation française est sanctionnée d’un carton jaune pour un mauvais geste de Rodrigue Neti. Et comme lors de la première période, les Rouge et Noir vont subir la foudre irlandaise sous la pluie de Dublin, avec deux essais transformés, dont celui de Josh van der Flier, élu meilleur joueur du monde en 2022. En fin de partie, Jack Willis inscrit un dernier essai toulousain pour l’honneur (83ème, 41-22), mais insuffisant pour face à la formation irlandaise.

Ca aura été trop dur pour les toulousains face au Leinster en demi-finale de la #ChampionsCup pic.twitter.com/KDdxxv6FRG — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) April 29, 2023

Indisciplinés et en infériorité numérique, les Toulousains manquent un nouveau rendez-vous pour une finale européenne. De leur côté, les Irlandais du Leinster ont à nouveau assumé leur supériorité sur le Stade Toulousain et rêvent désormais de victoire finale.

Le Leinster connaîtra son adversaire dimanche 30 avril (16h, à l’issue de l’autre demi-finale opposant le tenant du titre, le Stade Rochelais, et les Anglais d’Exeter, au Matmut Atlantique de Bordeaux. La finale de la Champions Cup, qui aurait pu mettre aux prises deux formations françaises, se déroulera, quant à elle, le 20 mai à l’Aviva Stadium de Dublin.