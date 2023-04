Ligue 1 : Montpellier étrille Monaco, Lyon garde espoir pour l'Europe... Ce qu’il faut retenir de la 33e journée

Voici tout ce qu'il faut retenir à l'issue de la 33e journée de Ligue 1.

Strasbourg - Lyon : 1-2

Un match de l’espoir pour les Strasbourgeois et les Lyonnais. Respectivement 15e et 7e du championnat de France, les deux équipes avaient tout à gagner dans la course au maintien ou à l’Europe. Tout a bien commencé pour les hôtes alsaciens, avec une ouverture du score de Morgan Sanson dès la 15e minute de jeu (1-0). Mais très rapidement, les Lyonnais vont faire preuve d’un grand réalisme en inscrivant deux buts, coup sur coup, grâce à Castello Lukeba (32e, 1-1) et Maxence Caqueret (36e, 1-2). Vainqueur de cette rencontre d’ouverture de la 33e journée de Ligue 1, les joueurs de Laurent Blanc font une belle opération pour l'Europe.

Lille - Ajaccio : 3-0

Toujours en lice pour accrocher une place en Ligue Europa, les Lillois ont plié leur rencontre face à un AC Ajaccio, sans Youcef Belaïli et quasiment relégué en Ligue 2 (19e, 22 points), avec un large succès à domicile : 3-0, grâce à des buts d’Andre Gomes (22e, 33e) et de Rémy Cabella (37e).

Monaco - Montpellier: 0-4

Il n'y a pas eu match ou presque entre l'ASM et le MHSC. Après quelques occasions infructueuses, les Monégasques ont subi un redoutable pressing montpelliérain. À l'image d'Arnaud Nordin, meilleur Pailladin aujourd'hui, qui interceptait une mauvaise passe en direction d'Aleksandr Golovin pour ajuster Nubel. Affamés, les Montpelliérains ont poursuivi leur pilonnage en règle de la surface rouge et blanche, avec un total de 19 tirs (contre 7 pour les joueurs de Philippe Clément, pourtant à domicile) et 4 buts à rien. Monaco est désormais menacé par Lille pour la 4e place. Quant aux hommes de Michel Der Zakarian, ils assurent un peu plus leur maintien dans l'élite.

Clermont - Reims : 1-0

Reims redescend sur Terre. Face au Clermont Foot, pas de sursaut d'orgueil pour les Champenois, qui accusent un troisième revers d'affilée. Pour les Auvergnats en revanche, c'était le match quasi parfait. Dès la 4e minute, Jim Allevinah transmettait vers Rashani sur le côté gauche de la surface, qui a immédiatement relayé sur Muhammed Cham. À quelques mètres des cages mais isolé, il a transmis le ballon côté droit vers Grejohn Kyei, qui n'a manqué le cadre. D'habitude si entreprenant, les Rémois n'ont été que très peu inspirés tout au long de la rencontre, multipliant les erreurs techniques. Les deux équipes, 8e et 10e du championnat, ont assuré leur maintien depuis longtemps.

Rennes - Angers : 4-2

Match spectaculaire au Roazhon Park cette après-midi. Rennes recevait la lanterne rouge, Angers, et se devait de gagner pour croire encore en ses ambitions européennes. Et cela a bien mal débuté pour les Bretons qui ont concédé un penalty transformé par Bentaleb à la 19e minute (0-1). La situation s'est renversée en dix minutes, avec une magnifique Madjer de Gouiri pour égaliser (1-1), puis un but contre-son-camp absolument lunaire de Cédric Hountondji, qui a raté sa passe en retrait vers son gardien. Sur un centre bien ajusté de Sada Thioub, Ibrahima Niane permettait aux Angevins de rester en vie à la pause (2-2). Moins de dix minutes après le début de la seconde période, Doku réalisait une merveille de reprise de volée pour redonner l'avantage à Rennes (3-2). Alors que Niane pensait encore sauver son équipe, son but était refusé pour hors-jeu à la 72e minute. C'est donc Doku qui s'est chargé du doublé du jour, sur une nouvelle passe décisive (la 8e de la saison) de Benjamin Bourigeaud (4-2). Grâce à ce précieux succès, Rennes reste à trois points de Lille et d'une 5e place synonyme de qualification pour les phases de groupe de Ligue Europa Conférence. Avec cette défaite, Angers est certain de passer la saison 2023-2024 en Ligue 2 BKT.

Troyes - Nice : 0-1

Il ne fallait pas arriver en retard au Stade de l'Aube. Sur un débordement de Bouanani sur le côté droit après moins d'une minute de jeu, il tentait un relais avec Jordon Lotomba, qui s'était positionné aux abords de la surface. Son ballon est dégagé Yasser Larouci dans l'axe, mais retombe sur Hicham Boudaoui qui place parfaitement le ballon au ras du poteau droit de Gauthier Gallon. La seule erreur du portier troyen qui a ensuite réalisé un match parfait. Mais avec des coéquipiers apathiques (35% de possession à domicile), son équipe n'a jamais mis en danger les Niçois. Avec 10 points de retards sur Nantes, 16e et premier «sauvé», Troyes a déjà un pied en Ligue 2 BKT.

PSG - Lorient :

Plus d'informations à suivre...

Marseille - Auxerre :

Plus d'informations à suivre...