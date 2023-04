PSG-Lorient : l'incroyable quiproquo sur le but de Kylian Mbappé

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a inscrit un but complètement improbable face au FC Lorient ce samedi 30 avril, alors que toute l'équipe lorientaise s'était arrêtée de jouer.

Une mauvaise interprétation de l'équipe lorientaise. Le meilleur buteur de Ligue 1 Kylian Mbappé (22 réalisations) a inscrit un but gag ce samedi, alors que le PSG recevait le FC Lorient au Parc des Princes.

Alors qu'il s'efforçaient de revenir au score, après avoir été menés un but à zéro puis réduits à 10, suite à une double faute d'Achraf Hakimi, les hommes de Christophe Galtier se sont introduits dans la surface bretonne.

Un but qui va faire parler lors de ce PSG / Lorient





Mvogo pose le ballon au sol pensant qu'il y a faute, Mbappé en profite et marque le but de l'égalisation





Les Lorientais sont furieux auprès de l'arbitre #PSGFCL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/IZq2kTYiW0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

Kylian Mbappé a finalement été repris de justesse par le gardien. L'arbitre, n'ayant pas sifflé de faute, a alors demandé au portier lorientais de poursuivre le jeu. Pourtant, ce dernier a remis le ballon au sol, permettant au numéro 7 parisien de marquer dans le but vide, dans l’incompréhension la plus totale.

Au micro de Canal+Sport à la mi-temps, le milieu lorientais Romain Faivre a expliqué que l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, «leur avait dit qu'il n'avait pas sifflé» et que le but était bel et bien valable.