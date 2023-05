Football : Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de président de l'OL

Jean-Michel Aulas, président emblématique de l'Olympique lyonnais, quitte ses fonctions. Le nouveau propriétaire d'OL Groupe, John Textor, le remplace.

Près de 36 ans après sa prise de fonction à la tête de l'Olympique lyonnais (OL), Jean-Michel Aulas laisse sa place. Censé rester président exécutif pour un contrat de trois ans après le rachat du club en décembre dernier, JMA s'éclipse finalement plus tôt que prévu, en raison de dissensions avec l'équipe de John Textor, le nouveau propriétaire américain d'OL Groupe.

Ce dernier a été nommé «en qualité de président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur», a indiqué le club rhodanien dans un communiqué. Cette décision a été prise lors de la dernière réunion du conseil d'administration d'OL Groupe, vendredi dernier.

Nommé «président d'honneur»

L'Olympique lyonnais a précisé que «M. Textor a également été nommé en qualité de directeur général d'OL Groupe à compter du 5 mai pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau Directeur général». Jean-Michel Aulas, 74 ans, sera de son côté nommé «président d'honneur».

Ses désaccords avec l'équipe de John Textor concernant la politique sportive à mener sont vite apparus après le rachat du club. Signe de cette mésentente, JMA n'était pas présent en tribune lors des derniers matchs de l'OL, à Strasbourg vendredi 28 avril, et même à Lyon, dimanche, face à Montpellier.

D'après les informations de l'Equipe, Jean-Michel Aulas devrait s'en aller avec une indemnité de sortie de 10 millions d'euros, comme le prévoyait le contrat de gouvernance en cas de rupture avant 2025.

Quoi qu'il en soit, une page se tourne pour l'Olympique lyonnais, dont Jean-Michel Aulas avait pris le contrôle en juin 1987. En 2e division depuis quatre ans à l'époque, l'équipe a retrouvé la coupe d'Europe sous sa présidence et obtenu sept titres de champion de France consécutifs, de 2002 à 2008. L'OL a aussi remporté la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012. Le club a gagné plus de cinquante titres avec JMA, l'équipe féminine a aussi été créée sous sa mandature.