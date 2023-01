Transferts : Cherki, Gusto, Faivre... Jean-Michel Aulas répond à toutes les rumeurs concernant Lyon

A moins d’une semaine de la fin du mercato d’hiver, Jean-Michel Aulas a répondu, sur les réseaux sociaux, à toutes les rumeurs qui circulent autour de l’Olympique Lyonnais, et concernant notamment Rayan Cherki et Malo Gusto.

Lyon est au cœur de nombreuses rumeurs à moins d’une semaine de la fin du mercato d’hiver. Et elles concernent Rayan Cherki, courtisé par le PSG, Malo Gusto, annoncé à Chelsea, Karl Toko Ekambi, parti à Rennes, ou encore Romain Faivre, désiré par Lorient. Face à toutes ces allégations, Jean-Michel Aulas a tenu à répondre et éclaircir la situation de chacun de ces joueurs. A commencer par Rayan Cherki. Alors que le club de la capitale aurait fait de l’international Espoirs sa priorité pour renforcer son attaque et remplacer Pablo Sarabia, parti à Wolverhamtpon (Angleterre), le président lyonnais a fermé la porte à un départ de son jeune joueur offensif.

«Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout», a assuré Jean-Michel Aulas sur son compte twitter. Avant de persister quelques heures plus tard. «S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord, supporters, club, staff, joueurs, c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL», a-t-il martelé.

⁦@OL⁩ Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet , le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi , mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout #Rayan pic.twitter.com/Xcgx7lxZWJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 25, 2023

Concernant Malo Gusto, sous contrat jusqu’en juin 2024 et ardemment courtisé par plusieurs club dont Chelsea, qui a formulé une première offre de plus de 20 millions d’euros, il a également affirmé que le défenseur ne quittera pas le Rhône avant la fin de la saison, et qu’il «continuera de jouer avec l’OL au moins jusqu’au 30 juin 2023».

Puisque je participe de manière active avec Vincent Bruno Laurent à ce grand mouvement de l’hiver j’ai le plaisir de conforter L’équipe sur KTE mais aussi de préciser que Malo 1grand espoir de l’OL continuera de jouer avec l’OL au moins jusqu’au 30/06/23 https://t.co/wI0ybCMeIc — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

La situation est pour l’instant identique pour Romain Faivre, même si elle pourrait rapidement évoluer. Si le club rhodanien est ouvert à son départ, la balle est dans le camp de Lorient qui doit répondre aux exigences lyonnaises pour s’attacher les services de l’ancien brestois. «Tant que Lorient n’aura pas accepté les conditions fixées par l’OL, Romain n’ira pas à Lorient», a posté Jean-Michel Aulas.

Pourquoi n’écoutez vous pas le club avec lequel Romain est sous contrat : l’OL !Tant que Lorient n’aura pas accepté les conditions fixées par l’OL, Romain n’ira pas à Lorient.C’est simple et cela ne sert pas les intérêts de Romain de raconter des fadaises https://t.co/uUCFz85XRY — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

Pour l’heure, seul Karl Toko Ekambi a quitté l’OL, comme l’a confirmé l'Olympique Lyonnais. Tout proche du FC Séville (Espagne), l’attaquant va finalement tenter de se relancer à Rennes, où il aura la charge notamment de faire oublier Martin Terrier, forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il a été prêté sans option d’achat jusqu'au 30 juin prochain.