Football : la maison d’une star du Real Madrid cambriolée

Joueur phare du Real Madrid, le Brésilien Rodrygo a vu sa maison être cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi.

Une nouvelle victime. La maison du footballeur brésilien du Real Madrid Rodrygo a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi, dans une localité proche de la capitale espagnole, ont déclaré des sources policières à l'AFP.

Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé «une porte forcée et plusieurs chambres sens dessus dessous», mais on ignore pour l'instant le contenu et la valeur du butin.

Le cambriolage a eu lieu un jour après la victoire du Real Madrid 2-1 contre Osasuna en finale de la Coupe du Roi à Séville, où Rodrygo a marqué un doublé (2e, 70e).

Un réseau de cambrioleurs démantelé en 2019

Rodrygo rejoint ainsi la liste des joueurs qui se sont fait cambrioler à la capitale espagnole, à l'instar de ses coéquipiers Dani Carvajal et Karim Benzema, dont la maison avait été cambriolée l'an dernier, quand l'ancien international français était sur le terrain avec le Real Madrid contre Elche.

En octobre 2019, la Garde Civile espagnole et Europol avaient annoncé le démantèlement d'un réseau de cambrioleurs qui avait pour cible des footballeurs de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. Les médias espagnols avaient alors indiqué que parmi les victimes de ce réseau de voleurs se trouvaient Benzema, mais aussi le Brésilien Casemiro, alors joueur du Real, ou encore le Ghanéen Thomas Partey, qui évoluait alors à l'Atlético.