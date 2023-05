Football : FFF, Ligue féminine... Quel avenir pour Jean-Michel Aulas ?

Jean-Michel Aulas, qui n’est plus président de l’Olympique lyonnais, devrait toutefois rester actif dans le monde du football.

Loin de Lyon mais pas loin du football. Emblématique président de l’OL pendant 37 ans, Jean-Michel Aulas a laissé sa place à l’Américain John Textor. Mais pour autant, le dirigeant de 74 ans a d’autres projets dans le monde du ballon rond.

En effet, «JMA» ne va pas disparaître du paysage footballistique. Bien au contraire, il pourrait ainsi prendre de nouvelles fonctions au sein de la Fédération française de football. Toujours membre du comité exécutif de la Fédération française de football, Aulas a fait partie de ceux qui ont convaincu Noël Le Graët de démissionner au plus fort de la crise.

La Ligue féminine, son projet de coeur

Il accompagne actuellement Philippe Diallo, le successeur par intérim, et pourrait devenir son vice-président après l’assemblée fédérale du 10 juin. Avant peut-être de devenir le n°1 en janvier 2025 ?

L’autre gros projet, c’est la future Ligue féminine professionnelle de football. Jean-Michel Aulas, qui a fait de l’OL féminin l’un des meilleurs clubs de la planète, est à la base du projet. Cette Ligue doit permettre au championnat de France de recoller aux ligues étrangères à partir de la saison 2024-2025.

Ce mardi en conférence de presse, John Textor a d’ailleurs indiqué que Jean-Michel Aulas sera toujours autour de l’OL. «Jean-Michel a décidé de ne plus être président, il va continuer néanmoins à être actionnaire et administrateur au sein du conseil d'administration, a confié l’Américain. Il sera très présent dans l'équipe. Il sera autour de ce club, même plus que moi. Il habite ici, moi en Floride. Tout le monde va continuer de le voir. Je compte encore sur lui, notre collaboration va se poursuivre. Nous, on prendra un certain leadership par rapport à lui mais j'espère continuer à compter sur lui.» En clair, Jean-Michel Aulas sera toujours bien présent dans le football.