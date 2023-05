Ligue 1 : Antoine Kombouaré limogé de Nantes au bord de la relégation

En poste depuis février 2021, Antoine Kombouaré a été limogé de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes ce mardi.

Fin de l'aventure au FC Nantes pour Antoine Kombouaré. Appelé à la rescousse en février 2021, celui qui avait réussi à arracher le maintien en 2020-2021 et porté l'équipe jusqu'à la Coupe de France l'année dernière, son premier titre en plus de deux décennies, a été licencié par le président Waldemar Kita.

Quasi inédit à cette période de l'année, cet électrochoc possède un seul et unique but : permettre à l'équipe de se maintenir dans l'élite du foot français. L'ex-coach du PSG paye, en effet, des résultats récents désastreux. En attestent l'humiliation face à Toulouse en finale de Coupe de France (5-1) et les deux défaites 2-0 contre Brest et Strasbourg, deux concurrents directs pour le maintien.





Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Strasbourg. pic.twitter.com/tGvdKEPZcW — FC Nantes (@FCNantes) May 7, 2023

La situation des Nantais au classement de la Ligue 1 est désormais alarmiste : 17e et premiers relégables, à deux points d'Auxerre (16e) et trois de Brest (15e) ainsi que Strasbourg (14e), les Canaris n'ont plus gagné en championnat depuis mi-février.

Pour l'«opération commando» de cette fin de saison, la direction du club a privilégié la solution interne, plaçant sa confiance en Pierre Aristouy, entraîneur des U19, assisté d'Oswaldo Vizcarrondo, actuel entraîneur de l'équipe féminine.

Pour ses quatre derniers matchs de Ligue 1, Nantes affrontera successivement Toulouse, Montpellier, Lille et Angers.