Claude Makelele : «Ça me fait de la peine la manière dont on critique Lionel Messi»

Claude Makelele, ancien joueur du PSG et de l’équipe de France, est revenu sur l’épisode Lionel Messi ce lundi. Pour lui, la star argentine ne mérite pas le traitement qu’il a reçu ces derniers jours.

Présent ce lundi à Paris à l’occasion de la cérémonie des Laureus World Sports Awards en tant qu’ambassadeur, Claude Makelele, ancien capitaine du PSG, a commenté l’actualité footballistique et notamment évoqué par les critiques lancées envers Lionel Messi.

Que pensez-vous de la fin de saison compliquée du PSG en tant qu’ancien capitaine ?

Claude Makelele : «Je remarque que Paris est beaucoup critiqué. Ce que je sais du football, c'est qu'on ne peut pas gagner tout le temps des titres malgré l'effectif du PSG. Gagner un championnat c'est difficile, ça dure toute une saison. Il y a une telle pression des médias, des supporters, des patrons du club. C'est difficile pour les joueurs. Ils peuvent avoir les meilleurs joueurs du monde, il faut une cohésion. Tant qu'il n'y aura pas une cohésion de bas en haut au sein du club, ça sera toujours difficile. Mais ils arrivent toujours à gagner des titres, il faut les féliciter pour ça.»

Ces derniers jours, l’affaire Lionel Messi a été très médiatisée. Trouvez-vous logique sa suspension après s’être rendu en Arabie saoudite ?

Claude Makelele : «Il y a d'autres manières de sanctionner un joueur en interne. Mais j’espère que Paris le gardera. Après s’il fait le choix d’aller en Arabie saoudite pour la suite de sa carrière, ce sera son choix. Il faudra le respecter. Il a tellement fait, il a le droit de se faire plaisir.»

Comprenez-vous les critiques qui s’abattent sur lui ?

Claude Makelele : «Ça me fait de la peine la manière dont on critique des joueurs de ce calibre. Ça s’est passé avec Ronaldo à Manchester United, maintenant, ça se passe avec Messi. C’est dommage, car c’est faire comprendre à ce genre de joueurs de ne plus venir dans ce championnat. Ça serait dommage de perdre ce genre de joueurs, qui donnent plaisir à voir.»

Ce mardi, il y a la demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions. Qui est votre favori ?

Claude Makelele : «J'ai gagné beaucoup de trophées à Madrid. Pour moi, le Real est encore le meilleur club du monde et je reste un fan du Real. Mais ce sera un gros match, Manchester City est désormais au niveau pour gagner un trophée comme la Ligue des champions. Les joueurs de City ont de bonnes chances de remporter la rencontre. Ils ont déjà perdu contre Madrid (la saison dernière, ndlr), mais ils ont maintenant la meilleure équipe, elle est plus compacte, plus solide défensivement.»

Manchester City peut-il enfin aller au bout cette saison ?

Claude Makelele : Ils savent comment gérer ce genre de matchs maintenant, Pep Guardiola a beaucoup appris sur ça aussi. Ils ont l’opportunité de gagner cette année. Ils ont appris des dernières années, pas juste de l’année dernière. City a connu la même expérience que Chelsea : il faut se battre de nombreuses années pour remporter la Ligue des champions. Manchester City a appris dans cette compétition, après avoir eu du mal pendant plusieurs années. A l’inverse, le Real sait exactement comment remporter ce trophée. Manchester City avait besoin de cette expérience. Ils sont plus mâtures aujourd’hui, ils méritent.

L’autre actualité, c’est la fin de l’ère Jean-Michel Aulas dont le départ à la tête de l’OL a été officialisée ce lundi…

Claude Makelele : «Il va à la Fédération française de football ? (en rapport avec son poste au comité exécutif de la FFF, ndlr). Il a beaucoup fait pour ce club. Ce qu'est devenu Lyon, c'est grâce à lui. À Lyon, il faut lui faire un monument je pense. Il a sûrement d'autres projets derrière cela. Je le connais très bien, c'est un grand monsieur et un vrai personnage, je lui souhaite beaucoup de succès pour son futur job.»