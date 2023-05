Judo : l'impressionnant palmarès de Teddy Riner sacré champion du monde pour la 11e fois à Doha

Teddy Riner a été sacré champion du monde pour la 11e fois de sa carrière, ce samedi, à Doha (Qatar). Avec cette nouvelle couronne, il est encore plus largement le judoka le plus titré de l’histoire chez les poids lourds.

Il est tout simplement phénoménal. Ce samedi, à Doha, où se déroulent les Championnats du monde de judo, Teddy Riner pouvait ajouter une ligne supplémentaire à son incroyable palmarès. À 34 ans, le colosse n'a pas manqué l'occasion de devenir champion du monde des +100 kilos pour la 11e fois de sa carrière en battant en finale le Russe Inal Tasoev. Le Français est de loin le judoka le plus titré de l'histoire en catégorie poids lourds.

Le Parisien compte 11 titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, deux titres en 2017 et donc 2023 ) et il est également double champion olympique en individuel. Il est tout simplement le judoka le plus titré toutes catégories confondues.

!!!





Éterneeeel !!! Teddy Riner est sacré champion du monde pour la ème fois de sa carrière et rentre encore un peu plus dans l'histoire !





Le roi est de retour, Ted’ is back ! #JudoWorlds #GoLesBleus #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/B8Yv6j3PyZ — France Judo (@francejudo) May 13, 2023

Le palmarès de Teddy Riner

11 titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, deux titres en 2017, 2023)

2 médailles d’or olympiques en individuel (2012, 2016) et 1 médaille d’or par équipe (2021)

2 médailles de bronze olympiques en individuel (2008, 2021)

5 titres de champion d'Europe (2007, 2011, 2013, 2014, 2016)

4 titres de champion de France (2008, 2011, 2014 et 2015)

4 Masters mondial (2010, 2011, 2015 et 2021)

7 Grands Chelems (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)