Luis Figo : «Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont beaucoup donné au football»

Légende du football portugais et mondial, l’ancien joueur Luis Figo était présent à Paris il y a quelques jours pour les trophées Laureus. L’occasion d’évoquer l’actualité du football.

Devant les journalistes internationaux présents à Paris, Luis Figo est revenu sur l’actualité du ballon rond entre la Ligue des champions, les cas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais aussi la candidature Portugal-Espagne-Maroc pour la Coupe du monde 2030.

Quel est votre regard sur les demi-finales de la Ligue des champions (matchs retours ces mardi 16 et mercredi 17 mai) ?

L'Italie devrait être fière d'avoir deux demi-finalistes (AC Milan et Inter Milan, ndlr). Ce sont deux grandes équipes, j'aimerais que l'Inter gagne car c'est un club qui m'a donné beaucoup de joie. Pour l’autre demi-finale, je pense que City est l’une des meilleures équipes au monde actuellement, ils jouent un très bon football. Maintenant, ils ont de l’expérience et ils savent ce qu’il ne faut plus faire pour ne pas revivre la défaite de l’an dernier. Mais ils jouent contre le meilleur club de l’histoire en Ligue des champions et parfois le poids de l’histoire vous aide. Dans cette compétition, le Real Madrid est toujours vivant jusqu’à la dernière seconde.

Que pensez-vous du possible choix de Lionel Messi de rejoindre l’Arabie saoudite la saison prochaine ?

Ce sont des spéculations mais c'est une décision très personnelle quand vous changez de championnat, de coach. Je pense que quand vous récupérez des joueurs comme cela (Messi, Ronaldo), ils ont l'expérience, le talent et pour les jeunes, c'est toujours une image positive. Dans ce sens, je pense que c'est bien mais je ne connais pas les raisons personnelles.

Avant une possible arrivée de Messi, Cristiano Ronaldo avait fait le choix de l’Arabie saoudite. Qu’est-ce que vous en avait pensé ?

Je n’ai pas à juger les choix personnels. Les joueurs font ce qu’ils veulent. Cristiano, comme Messi, ce sont des joueurs qui ont beaucoup donné au football. Ils ont réussi des choses historiques. Alors ils ont aussi le droit de faire les choix qu’ils veulent pour leur fin de carrière.

Je n'ai jamais pensé à devenir entraîneur

Qui voyez-vous remporter le Ballon d’Or en fin d’année ?

Je ne choisirais pas Messi, car il n’est plus engagé en Ligue des champions et je pense que cette compétition a beaucoup d’impact pour les gens qui votent pour le Ballon d’or. C’est vraiment difficile de choisir, ça dépendra de la suite de la saison. Il faut notamment attendre la finale de la Ligue des champions, qui peut faire beaucoup de différence. Mais je choisirais peut-être davantage Haaland. Il est toujours dans la compétition, et fait une saison fantastique.

Est-ce que le métier d’entraîneur vous plairait ?

Je n’ai jamais pensé à devenir entraîneur à vrai dire. A mon avis, c’est pire qu’être joueur. Il y a beaucoup plus de choses à gérer lorsque l’on est manager. Et ce n’est pas quelque chose qui me donnait envie. J’ai préféré partir sur le côté ambassadeur et autre comme ma fondation, qui permet d’aider les jeunes dans mon pays. Je voulais aider mon pays et la jeunesse du Portugal.

Que pensez-vous de la candidature Portugal-Espagne-Maroc pour la Coupe du monde 2030 ?

C’est une bonne chose de rassembler des continents. Ce sera inédit. Et il y aura moins d’investissements pour les pays vu qu’ils sont trois. C’est beaucoup plus simple que d’organiser seul. Surtout que les trois pays sont vraiment voisins. Et cela permet aussi de donner la chance à plusieurs d’organiser la Coupe du monde.