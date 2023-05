Trophée Laureus 2023 : Lionel Messi sacré sportif de l’année

Lionel Messi a été sacré sportif de l’année lundi soir lors de la cérémonie des trophée Laureus 2023. L’Argentin, qui pourrait quitter le PSG cet été, a également reçu un prix avec ses coéquipiers de l’Albiceleste pour le titre de champion du monde.

Une première. L'Argentin Lionel Messi a été doublement récompensé lors de la soirée des Laureus du sport, lundi à Paris, avec les prix de sportif de l’année et de l'équipe de l’année avec ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine, sacrée championne du monde en décembre dernier.

"I achieved my dream and the whole country's and it was the best thing that has happened to me and to everybody as a country after waiting for so long. So I would like to share this Award with all of Argentina"#Laureus23 World Sportsman of the Year Award Winner, Lionel Messi pic.twitter.com/gMG6oXNEWO

— Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023