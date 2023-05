Trophées UNFP : voici tous les nommés, catégorie par catégorie

Les nommés pour les trophées UNFP ont été dévoilés ce mardi par le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France. Retrouvez-les par catégorie.

La fin de saison ainsi que les trophées UNFP approchent. Le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France a dévoilé ce mardi 16 mai les nommés des différentes catégories (Ligue 1, Ligue 2, Division 1 Arkema).

A noter que l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier n'a pas été nommé pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur cette saison, comme Mauricio Pochettino l'année dernière. En revanche, Kylian Mbappé devrait encore être couronné.

Ligue 1

Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats : Kylian Mbappé (PSG), Seko Fofana (RC Lens), Jonathan David (LOSC), Lionel Messi (PSG) et Loïs Openda (RC Lens)

Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats : Gigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (LOSC), Pau Lopez (OM), Brice Samba (RC Lens) et Anthony Lopes (OL)

Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats : Bradley Barcola (OL), Ryan Cherki (OL), Elie Wahi (MHSC), Nuno Mendes (PSG) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats : Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (TFC), Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Pascal Gastien (Clermont)

Ligue 2

Meilleur joueur de Ligue 2 BKT : Niels Nkounkou (ASSE), Josh Maja (Girondins de Bordeaux), Victor Lekhal (Le Havre), Jean-Philippe Krasso (ASSE) et Georges Mikautadze (FC Metz)

Meilleur gardien de Ligue 2 BKT : Alexandre Oukidja (FC Metz), Gaëtan Poussin (Girondins de Bordeaux), Arthur Desmas (Le Havre), Gautier Larsonneur (ASSE) et Brice Maubleu (Grenoble)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT : Régis Brouard (Bastia), Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), David Guion (Girondins de Bordeaux), Luka Elsner (Le Havre) et Laurent Guyot (FC Annecy)

Division 1 Arkema

Meilleure joueuse de Division 1 Arkema : Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Grace Geyoro (PSG), Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (FC Fleury)

Meilleure espoir de Division 1 Arkema : Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (Reims), Laurina Fazer (PSG), Aïrine Fontaine (FC Fleury) et Alice Sombath (OL)

Meilleure gardienne de Division 1 Arkema : Christiane Endler (OL), Manon Heil (FC Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Laëtitia Philippe (Le Havre) et Constance Picaud (PSG)

Un jury composé d’acteurs du football va désigner, pour sa part, le lauréat du Trophée UNFP Joueur Citoyen avec le Fondation du Football qui récompense l’engagement sociétal d’un footballeur professionnel lors de la saison. Enfin, le lauréat pour le Trophée UNFP du Plus Beau But de Ligue 1 Uber Eats et celui de Ligue 2 BKT seront quant à eux élus directement par les fans.