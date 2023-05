Boxe, Haney-Lomachenko : TV, horaires, ceintures… tout savoir sur le combat

Devin Haney et Vasil Lomachenko vont s’affronter ce samedi 20 mai à Las Vegas dans un combat les plus attendus de l’année. Retrouvez le programme TV, les horaires et les enjeux.

Où et quand se déroule le combat Haney-Lomachenko ?

L’Américain Devin Haney (24 ans) affronte le vétéran ukrainien Vasil Lomachenko (35 ans) au MGM Grand de Las Vegas (Etats-Unis), dans la nuit de samedi 20 au dimanche 21 mai aux alentours de 5h30.

Quelles sont les ceintures en jeu ?

Détenteur des cinq ceintures de la catégorie (WBA, WBC, WBO, IBF et The Ring), Devin Haney mettra ses titres en jeu contre Vasyl Lomachenko.

La forme de Devin Haney

Toujours invaincu chez les professionnels, avec 29 succès dont 15 avant la limite, Devin Haney est le champion incontesté des poids légers depuis sa victoire face à George Kambosos l’été dernier. Il part favori face à Lomachenko.

La forme de Vasyl Lomachenko

Battu sur décision unanime face à Teofimo Lopez en 2020, «Loma» n’avait alors plus été battu depuis plus de six ans et a perdu ses titres WBA des super-légers et WBO des légers. Depuis, Lomachenko a dominé Masayoshi Nakatani puis Richard Commey et enfin Jamaine Ortiz. Son bilan est de 17 victoires chez les pros, dont 11 par KO, pour deux défaites.

Les combats de la soirée

Devin Haney vs Vasyl Lomachenko (combat pour le titre) — Poids légers

Junto Nakatani vs Andrew Moloney (combat pour le titre) — Poids super-mouches

Raymond Muratalla vs Jeremia Nakathila — Poids légers

Oscar Valdez vs Adam Lopez — Poids super-plumes

Floyd Diaz vs Luis Fernando Saavedra — Poids super-coqs

Nico Ali Walsh vs Danny Rosenberger — Poids moyens

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Si la soirée commence vers 1h, le combat Haney-Lomachenko devrait avoir lieu vers 5h30 sur RMC Sport 2.

