Voici les 5 marathons les plus extrêmes au monde

C'est bien connu : le sport est très important pour la santé. Mais pour certaines personnes, il s'agit de bien plus que ça. Elles sont à la recherche d'adrénaline, de dépassement de soi. Voici les cinq marathons les plus extrêmes au monde.

Le norsman

Crée en 2003 et accessible à tous, c'est un marathon qui vient de Norvège et qui est réputé pour être le plus dur du monde. Au programme : saut d'un paquebot dans de l'eau glacée, 3,8 km de natation dans de l'eau avec une température estimée entre 5 et 8°C, 180 km de vélo et 43 km de course à pied. Chaque participant a l'obligation d'être assisté médicalement, puisqu'il n'y a aucun ravitaillement durant l'épreuve. La course est dominée, chaque année depuis sa création, par les Norvégiens.

le marathon des sables

Au Maroc et sous 45°C, cette course est réputée pour être la plus chaude. Avec une distance de 240 km et une durée de six jours, chaque participant doit obligatoirement faire des pauses pour éviter tout malaise. Mais attention ! La soif et la faim ne seront pas votre pire ennemi, mais plutôt vous-même. En effet, la fatigue pourrait provoquer des hallucinations. En fin de journée, les participants terminent en soins pour des pieds ensanglantés, à cause des dunes de sable.

peak death race

La course se déroule dans différents pays du monde (États-Unis, Mexique, Canada et Grèce) et dure 70 heures environ. Une course où les participants doivent avoir un moral d’acier. Au programme : des traversées de champs de boue, des passages sous des barbelés, porter des troncs d'arbre sur plusieurs kilomètres, chercher ses propres affaires dans les marécages, ramper à quatre pattes sur plusieurs kilomètres et tenir une position de gainage durant dix minutes (les coureurs recommencent s'ils n'arrivent pas à tenir cette position). Le vainqueur de ces épreuves gagne... un crâne.

le 555+

Cette sourse a lieu en Egypte et au Niger, elle est réputée pour être la plus secrète. Seulement une trentaine de personnes atteignent la ligne d'arrivée. La raison ? Sur 564 km de désert, les coureurs ne peuvent se ravitailler que tous les 22 km sous un soleil de plomb, mais surtout, ils n’ont droit qu’à deux heures de pause toutes les 24 heures. Certains coureurs peuvent se perdre ou sont atteints de graves hallucinations, frôlant la mort.

le marathon des glaces au pôle nord

C'est le seul marathon qui se fait entièrement sous l'eau. Avec une température comprise entre -35 et -65°C, les participants doivent parcourir 42 km. C'est une course qui se prépare un an à l'avance. Pour s'entraîner, les coureurs passent plusieurs heures dans des congélateurs, afin de pouvoir supporter un des climats les plus hostiles du monde. Des points de ravitaillements existent, puisqu'il est impossible pour eux d’emporter une boisson ou des barres énergétiques qui gèleraient rapidement.