Ligue 1 : le PSG presque champion, Lens prend cinq points d'avance sur l'OM, Brest maintenu… Ce qu'il faut retenir de la 36e journée

Entre la course au titre, à l’Europe et au maintien, retrouvez tous les résultats et résumés des matchs de la 36e journée du championnat de France de Ligue 1.

Lyon-Monaco : 3-1

Après avoir ouvert la marque dès la première minute par Wissam Ben Yedder, Monaco s'est incliné sur le terrain de Lyon (3-1), vendredi et fait une croix sur le podium tout en restant sous la menace de Lille pour la 4e place. Alexandre Lacazette a égalisé en marquant son 26e but de la saison en Ligue 1 (38e). En seconde période, l'équipe de Philippe Clement s'est écroulée. Maxence Caqueret a donné l'avantage à son équipe après une belle action individuelle de Rayan Cherki qui aurait dû inscrire le but lui-même (57e) mais ce dernier a finalement marqué, du côté droit, un très joli but d'un tir enroulé du gauche, pour porter le score à 3-1 (78e).

Nantes-Montpellier : 0-3

La situation s’aggrave pour Nantes. Humiliés à La Beaujoire par Montpellier (0-3) avec des buts de Jordan Ferri, Arnaud Nordin et Falaye Sacko, les Canaris restent 17e et premiers relégables. Le limogeage d'Antoine Kombouaré et son remplacement par Pierre Aristouy n'ont rien changé au sein d'une équipe totalement perdue et qui n'a plus gagné en L1 depuis le 12 février.

Lille-OM : 2-1

Très mauvaise opération pour l’OM qui a peut-être dit adieu à la deuxième place et devra sûrement se contenter de la troisième, obligeant à en passer par un 3e tour préliminaire puis éventuellement un barrage pour tenter de s'inviter en Ligue des champions. Marseille a pourtant cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Jonathan Clauss (29e). Mais les Lillois sont parvenus à égaliser grâce au 22e but de Jonathan David sur penalty (50e) avant une tête victorieuse de Jonathan Bamba (72e). Du côté lillois (5e), cette victoire constitue en revanche une belle opération dans l'optique d'un billet pour la Ligue Europa Conference.

Ajaccio-Rennes : 0-5

Dans la lutte pour l'Europe, Rennes (6e) s'accroche toujours à l'espoir de décrocher la 5e place, synonyme de ticket pour la Ligue Europa Conférence. Les Rennais ont écrasé Ajaccio (5-0), grâce notamment à un triplé d'Amine Gouiri, et reviennent à une petite longueur de Lille (5e).

Brest-Clermont : 2-1

Brest, vainqueur de Clermont (2-1) a définitivement validé son maintien en Ligue 1. A deux journées du terme de la saison, les Brestois (14e) peuvent enfin souffler grâce à leur précieux succès, le 5e d'affilée à domicile, sur deux buts de Franck Honorat et de Steve Mounié. Les troupes d'Eric Roy ont ensuite pu communier comme il se doit avec le public du stade Francis-Le-Blé, enfin soulagé au bout d'un exercice irrespirable.

Nice-Toulouse : 0-0

Dans un stade presque vide, Nice et Toulouse se sont quittés sur un triste nul (0-0). Mais les Niçois auraient pu l'emporter sur le fil, si le poteau n'avait pas repoussé la frappe de Terem Moffi (85e). Avec ce partage de points, le TFC égale sa plus longue série de 0-0 d'affilée en Ligue 1 (3).

Reims-Angers : 2-2

Face à Angers, le Stade de Reims pouvait reprendre des couleurs après quatre défaites lors des cinq dernières journées mais c’est finalement un nul (2-2) que le club a obtenu. Le Japonais Junya Ito avait ouvert le score pour les Rémois (10e) mais Halid Sabanovic a égalisé. Folarin Balogun avait redonné l’avantage aux Champenois (54e) mais Himad Abdelli a remis les deux équipes a égalité.

Troyes-Strasbourg : 1-1

Strasbourg n’a pas encore son maintien en mains. Contre Troyes (1-1), les Alsaciens ont manqué le coche. Pourtant Mouhamadou Diarra avait joliment ouvert le score (34e). Mais l’ESTAC, déjà condamné, et pourtant réduit à dix après l'expulsion de Gallon, a égalisé par Rony Lopes (70e). Les hommes de Frédéric Antonetti portent leur avance à six points sur Nantes, 17e et possèdent une différence de buts (-7) largement supérieure à celle des Canaris (-18). Le maintien se rapproche…

Lorient-Lens : 1-3

La deuxième place, synonyme de qualifiation directe pour la Ligue des champions, est pratiquement assurée pour Lens. Victorieux à Lorient (1-3) et profitant de la défaite de l'OM à Lille la veille (2-1), les Sang et Or comptent désormais cinq points d'avance sur les Marseillais à deux journées de la fin du championnat. Et pourtant les Lensois avaient mal commencé cette rencontre en encaissant un but par Romain Faivre (6e). Mais les hommes de Franck Haise se sont rapidement repris et ont inscrit trois buts au stade du Moustoir par Florian Sotoca (20e), Adrien Thomasson (25e) et Seko Fofana (87e). Lens, qui affrontera Ajaccio à domicile, fera peut-être la fête à Bollaert, samedi prochain.

Auxerre-PSG : 1-2

Vainqueur petits bras d'Auxerre (1-2), le PSG s'est malgré tout rapproché de son 11e titre de champion de France ce dimanche soir. Tout a été très rapide au stade de l'Abbé-Deschamps avec un doublé de Kylian Mbappé en deux minutes (6e et 8e), ses 27e et 28e buts de la saison. Après ce départ de feu, les hommes de Christophe Galtier ne sont pas parvenus à dérouler. Et en seconde période, l'AJA a réduit la marque par Lassine Sinayoko (51e). A deux journées de la fin du championnat, le club de la capitale compte 6 points d'avance sur Lens et une différence de buts plus favorable (+50 contre +34).