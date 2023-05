Formule 1 : Lewis Hamilton chez Ferrari ?

Lewis Hamilton pourrait quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari et y terminer sa carrière en Formule 1 pour un montant pharaonique, à en croire la presse britannique.

Le meilleur pilote chez l’écurie la plus légendaire ? Au volant de Mercedes depuis dix ans, Lewis Hamilton pourrait se retrouver au volant d’une Ferrari dès la saison prochaine, rapporte le Daily Mail.

Alors que son contrat s’arrête à la fin de la saison, le pilote britannique pourrait se voir proposer un contrat à hauteur de 46 millions d'euros. Selon toute vraisemblance, la Scuderia aimerait associer le pilote de 38 ans à Charles Leclerc. D’après le média britannique, John Elkann, président de Ferrari, est déjà en pourparlers avec Lewis Hamilton.

L’objectif serait commun : décrocher le titre mondial pilote. Pour Ferrari, qui ne l’a plus gagné depuis 2007 avec Kimi Raikkonen et pour Lewis Hamilton qui rêve d’un huitième titre de champion du monde pour dépasser Michael Schumacher et ses 7 sacres mondiaux.

Si le transfert se concrétise reste à savoir ce que fera réellement la Scuderia. Transférer Carlos Sainz qui a prolongé jusqu’en 2024 ou effectuer un échange avec Charles Leclerc qui rejoindrait alors les Flèches d’argent aux côtés de George Russell ?