Formule 1 : vers une annulation du Grand Prix d'Emilie Romagne à cause de pluies torrentielles à Imola ? (vidéo)

Le circuit d’Imola où doit se disputer ce dimanche 21 mai le Grand Prix Formule 1 d’Emilie-Romagne, en Italie, a été évacué, ce mardi, à cause de risques d'inondations.

Pas de Grand Prix de Formule 1 ce week-end ? Alors que la région d’Emilie-Romagne a été placée sous alerte rouge par les autorités italiennes en raison des fortes intempéries, le Grand Prix prévu ce dimanche sur le circuit d’Imola pourrait être en danger.

Et à la suite de pluies torrentielles, le circuit d’Imola a été évacué à cause de risques d'inondations. Les envoyés spéciaux de Canal+, Laurent Dupin et Julien Fébreau, ont d’ailleurs posté des photos et vidéos assez impressionnantes.

Grosse pluie et risque d’inondation à Imola. Le circuit est évacué pic.twitter.com/VmE4xXwhLV — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) May 16, 2023

Il vient d'être demandé à toutes les équipes présentes sur le Circuit d'Imola d'évacuer les lieux dans les 30 mn.



Les pluies torrentielles et un début d'inondation de certaines zones en sont évidemment la raison principale. pic.twitter.com/7ItwrFSA33 — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) May 16, 2023

De quoi forcément interroger, alors que le Grand Prix à Imola doit commencer vendredi, avec les essais libres.

Mais la Formule 1 se veut néanmoins rassurante sur la tenue de son Grand Prix ce week-end. Pour rappel, des procédures avaient été mises en place ces dernières années, notamment lors du Grand Prix du Japon 2022, où les pluies avaient été également extrêmes.