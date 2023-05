Golf : le sublime trou en un de Michael Block à l’USPGA (vidéo)

Le golfeur américain Michael Block, inconnu du grand public, a réalisé un somptueux trou en un, dimanche 21 mai, lors de l'USPGA.

Un coup historique. Michael Block s’est offert un trou en un sur le par 3 du trou n°15 lors du PGA Championship, dimanche à Rochester (New York). Une performance exceptionnelle qui lui permet de terminer dans le Top 15. Il a évidemment été acclamé par la foule présente.

Professeur de golf de 46 ans à Mission Viejo, en Californie, Michael Block a été la principale attraction de ce Masters. Il a d’ailleurs reçu plusieurs invitations pour des gros tournois, et sa participation à l'USPGA 2024 est assurée avec son top 15.

«C'est probablement la meilleure semaine de toute ma vie, a confié celui qui donne des cours de golf à 125 dollars pour 45 minutes. Maintenant, c'est 150 dollars, ça a augmenté. Je n'ai pas de pression, je n'ai pas à faire des putts pour payer mon loyer.»

A noter que le tournoi a été remporté par Brooks Koepka. Vainqueur de l'épreuve en 2018 et en 2019, l'Américain de 33 ans rejoint ses illustres compatriotes Gene Sarazen et Sam Snead au rang des triples lauréats. Seuls Tiger Woods (4), Jack Nicklaus (5e) et Walter Hagen (5) ont fait mieux.