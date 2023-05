PSG : voici pourquoi la saison de Paris est historique en Ligue 1

Le PSG, qui est en passe de décrocher son 11e titre de champion de France de Ligue 1, a aussi réalisé un record inédit cette saison.

Le Paris Saint-Germain est en passe d’être champion de France en ayant passé l’intégralité de la saison dans le fauteuil de leader. Une performance encore jamais réalisée.

Leaders depuis la première journée, les hommes de Christophe Galtier comptent six points d’avance sur Lens à deux journées de la fin du championnat après leur victoire, dimanche, à Auxerre (1-2).

Plus fort encore, le PSG occupe la première place de la Ligue 1 depuis… la 3e journée de la saison dernière. Et plus précisément depuis le 22 août 2021 soit 72 journées consécutives, comme l’indique la Ligue de football professionnel sur son site. Il s’agit du record absolu.

Un record que les coéquipiers de Kylian Mbappé sont assurés de pousser jusqu’à 73 et qui pourrait atteindre 74 en cas de titre de champion.

Nombre de journées consécutives en tête du championnat

1. PSG : 72 (août 2021 - …)

2. PSG : 38 (août 2018 - août 2019)

3. Monaco : 37 (août 1987 - juin 1988)

--. PSG : 37 (août 2015 - mai 2016)

5. PSG : 36 (juillet 1985 - avril 1986)

--. PSG : 36 (août 2017 - mai 2018)

7. Lyon : 35 (septembre 2005 - août 2006)