Basket : pourquoi Marine Johannès pourrait être exclue de l’équipe de France

Marine Johannès, actuelle meilleure joueuse tricolore, pourrait être exclue de l’équipe de France de basket et donc privée de l’Euro et des JO 2024. Voici la raison.

Que se passe-t-il avec Marine Johannès ? Le staff de l'équipe de France de basket aurait décidé de se passer de la meneuse de Lyon-Asvel, qui souhaite faire un aller-retour aux Etats-Unis pour aller parapher son contrat avec le New York Liberty cet été, avant de disputer l'Euro (15-25 juin en Slovénie et en Israël).

Comme indiqué par L’Equipe ce dimanche, les dirigeants du basket français ont exigé que toutes les Bleues soient disponibles pour le début du stage de préparation le mercredi 24 mai, avant d’affronter la Serbie en amical par deux fois à Toulouse, les 28 et 29 mai. Ce qui ne sera donc pas le cas de Marine Johannès.

Tony Parker et Nicolas Batum en soutien

L’objectif de l’ancienne berruyère était simple : terminer le championnat de France avec Lyon, disputer l’Euro avec les Bleues et retourner ensuite aux Etats-Unis pour disputer le championnat américain, qui a commencé il y a quelques jours et s’achève le 10 septembre. Et enfin, revenir sous le maillot de l’ASVEL après cette aventure américaine.

Lundi soir, après le sacre de l’ASVEL à l’Astroballe, la joueuse de 28 ans, encore une fois incroyable contre Villeneuve d’Ascq (16 points lors des deux matchs), s’est confiée justement. «Je suis exténuée, ça fait quatre ans qu’on attend ce titre, a confié la spectaculaire shooteuse, qui avait été vivement critiquée pour sa finale 2022 ratée contre Bourges (0-3). Je veux juste fermer des bouches. On le mérite tellement, on a beaucoup travaillé et on a tout donné. Je parlerai de ça plus tard, là j’ai juste envie de profiter», a-t-elle indiqué au micro de Sport en France.

Mais la Fédération et le nouveau sélectionneur des Bleues Jean-Aimé Toupane ne l’entendraient pas ainsi, comme l’a indiqué le quotidien sportif. L’envie de remporter l’Euro est très forte à tel point qu’ils ont fait raccourcir la phase finale de la Ligue féminine. Et pour aller plus loin, la FFBB aurait même confié que si une joueuse venait à manquer l’Euro «sans raison valable», elle manquerait les JO de Paris en 2024.

Marine Johannès a en tout cas reçu le soutien de son président, Tony Parker. «C’est injuste ce qu’il se passe autour d’elle, a confié l’ancien joueur à First Team. C’est une fille incroyable. Elle a envie de jouer pour l’équipe de France et elle n’a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l’équipe de France avec Marine. Elle est championne d’Europe et de France et tu veux faire un Euro sans elle ? C’est n’importe quoi. Nous, les garçons, on pouvait aller faire des allers-retours pour signer nos contrats. C’est arrivé plein de fois. Elle ne louperait même pas un match officiel. J’adore Toupane et Siutat mais à un moment donné, pour cinq jours… J’ai essayé de peser. Elle veut jouer en équipe de France, il faut bien le dire.» Capitaine de l’équipe de France masculine et directeur des opérations basket à l’Asvel, Nicolas Batum a pris position de manière encore plus tranchante pour soutenir «quelqu’un qui lui est très cher».

«C’est une gamine qui, depuis ses 15 ans, n’a pas loupé une seule fois l’équipe de France, a lâché Nicolas Batum également à First Team. Là, elle demande une semaine pour gérer un truc contractuel. Qu’on mette autour de sa tête un ultimatum sur les JO, je trouve ça extrêmement dégueulasse. Si elle n’était pas allée jusqu’en finale LFB, son aller-retour aux Etats-Unis n’aurait pas causé de problème, sauf qu’elle va au bout. Arrêtez de faire chier bordel, elle va venir, on a besoin d’elle. Cette fille est passionnée. Elle a du sang bleu dans les veines, elle vit pour l’équipe de France. Elle veut tout faire, laissez-là gérer bordel ! Elle était en pleurs à la télé. Je sais que je vais me faire engueuler mais je m’en fous.»