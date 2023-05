Boxe : le combat le plus attendu depuis Mayweather-Pacquiao aura lieu en juillet

Les deux boxeurs américains Terence Crawford et Errol Spence Jr. ont convenu d’une date pour s’affronter : le 29 juillet à la T‑Mobile Arena de Las Vegas. L’un des plus grands combats de boxe de tous les temps depuis Floyd Mayweather-Manny Pacquiao.

Tout le monde en rêve depuis des années. Après des mois de tractations et une annulation en novembre dernier, les deux boxeurs américains Terence Crawford et Errol Spence Jr. ont enfin trouvé une date pour ce combat d’unification des ceintures chez les 67kg (welters).

Selon ESPN, Crawford (39−0, 30 KO) et Spence (28−0, 22 KO) avaient communiqué directement par téléphone début mars – sans l’intermédiaire de promoteurs, de gestionnaires et de réseaux – et se sont mis d’accord sur une répartition de la bourse.

Terence Crawford posted this photo collage on Instagram. … The ‘Big Fish’ Errol Spence has been warned #SpenceCrawford pic.twitter.com/gD5KpiDNP2 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 24, 2023

Si elle n’a pas été officialisée, l’affiche de rêve a été confirmée par un montage photos publié dans la foulée par Crawford sur Instagram. Cet affrontement entre le champion WBC-IBF-WBA (Spence) et le détenteur du titre WBO (Crawford) promet d’être historique et incroyable. Il faut dire qu’il s’agit du rendez-vous le plus attendu depuis Floyd Mayweather et Manny Pacquiao en mai 2015.

A priori, le vainqueur de ce choc devrait ensuite tenter de défier le champion incontesté des super-légers, Jermell Charlo, qui partage le même entraîneur (Derrick James) que Spence.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast