Football : Éric Cantona lance sa carrière de chanteur avec une tournée

L'ancien footballeur français Éric Cantona a annoncé se lancer dans une carrière de chanteur, avec la sortie de deux titres, avant une tournée qui passera par l'Angleterre, l'Irlande et la France.

Après les stades de football et les plateaux de tournage, Éric Cantona au micro. Comme le rapporte Le Parisien, l’ancien attaquant emblématique de Manchester United (188 matchs entre 1992 et 1997) s’est mis à la musique, avec la sortie prochaine de deux chansons, suivies d’une tournée et d’un album live.

Celui que l’on surnommait «le King» a notamment dévoilé quelques extraits de ses deux chansons, dont la sortie est prévue le 2 juin, sur son compte Instagram. Au cours de son interview chez nos confrères, Éric Cantona est revenu sur ce qui l’a motivé à chanter, après s’être essayé au cinéma, à la photographie et à la peinture.

«J’ai toujours pensé que chanter sur une scène devant un public devait être la chose la plus intense à vivre, qui pourrait procurer une adrénaline proche de celle créée par le sport (...) Chez moi, on écoutait beaucoup de musique, mon père adorait l’opéra. Mes parents étaient des poètes», a-t-il déclaré.

Artiste sur les terrains et en dehors, Éric Cantona n’est pas un novice absolu dans le secteur musical, puisqu’il est le compositeur de «toutes les paroles de l’album» de sa femme, Rachida Brakni, sorti en 2012. Il rappelle également avoir composé une chanson sous pseudonyme, pour le groupe Lady Sir, qui compte sa femme et Gaëtan Roussel.

«J’avais choisi de l’écrire sous pseudo, Auguste Raurich, du prénom de mon grand-oncle et du nom de jeune fille de ma mère. C’était une façon de dribbler les a priori, pour que les gens prennent cette chanson au sérieux», a confié le natif de Marseille, désormais installé au Portugal.

Pas de pression face aux concerts

Habitué aux plus grands stades du monde durant sa carrière, Éric Cantona semble galvanisé par cette nouvelle expérience face à un public : «Au football, j’ai commencé jeune, et j’ai progressivement joué devant 100 puis 500, puis 1.000 personnes. Ce que je ressens aujourd’hui ressemble davantage aux mois qui ont précédé ma première fois au théâtre, où j’ai tout de suite été jeté dans le grand bain. Ce n’est pas de la peur, c’est de l’excitation. On confond souvent le trac, qui paralyse, et l’excitation, qui galvanise».

L’ancien attaquant des Bleus, entre 1987 et 1995, débutera une première tournée dès le mois d’octobre, avec Manchester comme ville de départ. Un choix qui n’est pas anodin pour la légende des Red Devils, idole des supporters à Old Trafford.