Éric Cantona : l'ancien footballeur a sorti un vinyle et va partir en tournée

L'ex-footballeur star de Manchester United et de l'équipe de France vient de sortir son premier vinyle. Une compilation de chansons enregistrées en live qui sera suivie par une série de concerts en France et en Europe.

Éric Cantona multiplie les expériences artistiques. L'ancienne star du football, qui a fait les beaux jours de l'AJ Auxerre, l'Olympique de Marseille ou encore Manchester United en Angleterre, se montre très productive depuis sa retraite en 1997. On l'a vu au cinéma, jouer son propre rôle dans «Looking for Eric» de Ken Loach (présenté au Festival de Cannes en 2009) ou au théâtre dans «Lettres à Nour», une pièce sur l'extrémisme religieux en 2018. Alors qu'il crève l'écran en père de famille enquêteur dans «Brigade anonyme», la dernière série de M6, le «King» vient de sortir son premier vinyle. Ce dernier n’est toutefois pas la première expérience musicale d’Éric Cantona, qui a déjà écrit deux disques pour son épouse, Rachida Brakni.

Intitulé «Cantona sings Eric - First Tour Ever», il compile dix-sept chansons enregistrées à l'occasion d'une série de concerts que l'ancien footballeur a donnée en France et en Europe. L'une des plus connues est «I Love You So Much», qu'il a spécialement écrite pour les fans de son ancien club, Manchester United.

Ensuite, Éric Cantona partira en tournée dans toute la France et l'Europe avec, en point d'orgue, une représentation dans la salle mythique de La Cigale à Paris, le 24 octobre prochain.

Le «King» n'est pas le seul ancien sportif professionnel à avoir embrassé une carrière musicale. L'ancien tennisman Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983, a plutôt bien réussi sa reconversion derrière le micro. Au contraire du basketteur Tony Parker, quadruple champion NBA qui s'était essayé au R'n'B. Son titre «Balance-toi» avait connu un certain succès en 2007 mais il n'a jamais retenté l'expérience depuis.