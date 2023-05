UFC – Conor McGregor-Michael Chandler : concept, combattants, TV… Tout savoir sur la téléréalité «The Ultimate Fighter»

La nouvelle saison de la téléréalité de l’UFC «The Ultimate Fighter» (TUF) va être diffusée du jeudi 1er juin au jeudi 17 août, avec Conor McGregor et Michael Chandler en coachs d’équipes.

Quel est le concept de TUF ?

Deux équipes de 8 anciens combattants de l'UFC et 8 jeunes espoirs se retrouvent ensemble pendant plusieurs semaines et sont entraînées par deux coachs : Conor McGregor qui revient à l'UFC après presque deux ans d'absence et le n°5 des poids légers de l'UFC Michael Chandler. Les 16 combattants sont divisés en 2 catégories de poids différentes et s’affrontent sous forme d’élimination directe.

Que remportent les vainqueurs ?

Les deux finalistes de la Team McGregor affronteront ceux de la Team Chandler lors d’une soirée UFC Fight Night pour déterminer les deux grands vainqueurs de la saison, qui remporteront un contrat UFC.

Quand sont diffusés les épisodes ?

Jeudi 1er juin à 21h : épisode 1

Jeudi 8 juin à 21h : épisode 2

Jeudi 15 juin à 21h : épisode 3

Jeudi 22 juin à 21h : épisode 4

Jeudi 29 juin à 21h : épisode 5

Jeudi 6 juillet à 21h : épisode 6

Jeudi 13 juillet à 21h : épisode 7

Jeudi 20 juillet à 21h : épisode 8

Jeudi 27 juillet à 21h : épisode 9

Jeudi 3 août à 21h : épisode 10

Jeudi 10 août à 21h : épisode 11

Jeudi 17 août à 21h : épisode 12

Sur quelles chaînes ?

Chaque épisode sera d’abord diffusé sur l’UFC Fight Pass dans la nuit du mardi précédent les dates puis, en France, sur RMC Sport 2.

