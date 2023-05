Football : cette statue de Marcelo Gallardo déclenche une vague de moqueries sur les réseaux sociaux

Une statue de Marcelo Gallardo a été dévoilée, ce week-end, sur le parvis du stade Monumental de Buenos Aires (Argentine), suscitant une vague de moqueries sur les réseaux sociaux en raison de la taille surdimensionnée... de son entrejambe.

Comme plusieurs légendes du football, Marcelo Gallardo a eu le droit à sa statue. Entraîneur le plus titré de l’histoire de River Plate, avec 14 trophées remportés en huit saisons sur le banc du club argentin, l’ancien meneur de jeu, qui a mis un terme à sa carrière de joueur en 2011, a vu l’œuvre être dévoilée, ce week-end, sur le parvis du stade Monumental de Buenos Aires (Argentine). Et elle est pour le moins imposante.

Alors qu’elle représente Marcelo Gallardo brandissant la Copa Libertadores, qu’il a remportée à deux reprises avec River Plate (2015, 2018), la sculpture faite en bronze mesure 8 mètres de haut et pèse 6,3 tonnes. Et un détail, qui n’en est pas un, n’est pas passé inaperçu et a déclenché une vague de moqueries sur les réseaux sociaux.

Marcelo Daniel Gallardo pic.twitter.com/xojrqPTloN — Pasión Monumental (@pmonumental) May 27, 2023

L’ancien joueur, passé par Monaco et le PSG, est représenté avec un important renflement au niveau de l’entrejambe. Un choix entièrement assumé par la sculptrice Mercedes Savall. «C’est le football, les supporters demandent toujours aux joueurs et à l’entraîneur de montrer qu’"ils en ont", j’ai voulu adresser un message subliminal à travers la sculpture», a-t-elle confié. Et cela n’a pas semblé déranger le principal intéressé. «Heureusement, il n’a pas demandé d’explications sur la statue, il m’a laissée travailler en paix», a assuré l’artiste.