NBA Finals : voici pourquoi les Nuggets de Denver vont gagner

Après avoir atomisé les Lakers de LeBron James en quatre matchs secs au tour précédent, les Nuggets attendent patiemment le coup d’envoi des NBA Finals, où ils seront opposés au Heat de Miami. Et voilà pourquoi ils vont s’imposer à la fin.

Une ascension irrésistible. Les Nuggets ont terminé à la première place de la conférence Ouest en avril dernier après une saison régulière maîtrisée de bout en bout. Et pourtant, cela n’a pas suffi à faire de cette équipe un des favoris au titre aux yeux de nombreux commentateurs. Pas grave. Ils se sont fait un malin plaisir de rappeler à tout le monde qui sont les véritables patrons.

Au premier tour, ils se sont régalés face aux Wolves de Minnesota. Désigné meilleur défenseur de la NBA à trois reprises dans sa carrière, notre pivot national, Rudy Gobert, n’a pas été en mesure d’empêcher Nikola Jokic, double MVP en titre (avant le sacre de Joel Embiid quelques jours plus tard), de porter son équipe vers la victoire en 5 matchs (4-1). Au second tour, les Suns de Phoenix, emmenés par Devin Booker et Kevin Durant, devaient être un adversaire trop formidable pour les Nuggets. Erreur. Le soleil s’est couché sur la franchise de l’Arizona au bout de 6 matchs (4-2).

En finale de conférence, Nikola Jokic et sa bande se sont retrouvés face à LeBron James – le meilleur joueur de sa génération, et potentiellement de l’histoire de ce sport – et aux Lakers, qui venaient d’éliminer de manière très convaincante les champions en titre, les Warriors de Golden State de Stephen Curry. Là encore, les commentateurs ne donnaient pas cher de la peau de Denver… qui s’est offert quatre victoires consécutives, et donc un ‘sweep’ (coup de balai) clair, net, et sans bavure. NEXT !

Miami à l’agonie

Les Nuggets viennent d’atteindre les NBA Finals pour la première fois de leur histoire, soit une attente de 47 ans pour les fans. C’est long, mais tellement bon. Denver a dominé les Lakers à tel point qu’ils se reposent tranquillement depuis le 22 mai dernier. En face, leur adversaire en finale, le Heat de Miami, sort d’une série de playoffs qui est allée au bout des 7 matchs après une lutte acharnée face aux Celtics de Boston.

L’adversaire de Denver arrive épuisé, exténué, et va devoir débuter ces finales NBA sur leur parquet dans une ambiance de folie, et en haute altitude. Autant dire que ce sera une torture pour Jimmy Butler et sa bande. Les Nuggets possèdent les armes nécessaires pour s’imposer. Ils sont dominants aux rebonds, ne perdent que rarement des ballons, sont adroits aux tirs, et possèdent en Nikola Jokic un chef d’orchestre capable de déjouer toutes les couvertures défensives.

La défense de Denver n'est-elle pas un problème ? Oui, et non. Cet argument a été utilisé lors de leurs deux dernières confrontations – face aux Suns et aux Lakers – mais ne s’est jamais véritablement vérifié sur le terrain. Denver possède une attaque quasiment inarrêtable, et une défense assez compétente pour ne pas représenter un souci majeur. Si Nikola Jokic et Jamal Murray continuent sur leur lancée, et que le reste de l’effectif continue de suivre derrière, rien ne pourra empêcher les Nuggets d'être sacrés champion NBA. Et il n’y a aucune raison que cela se passe autrement.