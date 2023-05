Roland-Garros 2023 : comment BNP Paribas est devenu incontournable dans le monde du tennis

Depuis 50 ans, BNP Paribas est un partenaire emblématique de Roland-Garros et du tennis mondial. Le groupe est engagé dans le développement de ce sport et de ses talents. Simple financeur des travaux d’agrandissement du court Central en 1973, la banque française est désormais le partenaire de 14 tournois à travers le monde.

C'était il y a 50 ans. En 1973, Philippe Chatrier, président de la Fédération Française de Tennis, voulait faire agrandir le court Central de Roland-Garros pour donner de l'allant au deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Et pour parvenir à ses fins, il décida de se rendre au sein de l'agence BNP d'Auteuil, qui hébergeait le compte bancaire de la FFT, pour financer les travaux de ce stade qui portera son nom dans le futur. Après cette rencontre, BNP Paribas et le tournoi de la Porte d'Auteuil sont devenus indissociables. Un guichet mobile a rapidement été installé dans les allées de Roland-Garros, puis le logo BNP a été mis sur les bâches de fond de court.

Au fil des années, la banque française a multiplié ses investissements dans le monde de la petite balle jaune. BNP Paribas est, aujourd'hui, le partenaire référence de 14 tournois à travers le monde dont les Masters 1000 de Rome, Monte-Carlo, Indian Wells, l'ATP 500 du Queen's à Londres et de deux tournois WTA 250, à Istanbul et Varsovie.

Développer le tennis partout en France

Pour autant, la banque n'a pas oublié le tennis français amateur et parraine de nombreux clubs et tournois à travers l'Hexagone. BNP Paribas a offert, depuis plus de quarante ans, des dizaines de milliers de licences aux pratiquants et des kits tennis dans les clubs. «Une des missions principales de la Fédération française de tennis, c'est de développer le tennis partout en France. Et je crois que le partenariat que l'on a avec BNP Paribas depuis 50 ans, c'est un partage de valeurs communes, qui est de rendre accessible le tennis partout en France. Nous avons envie de co-construire la suite. Le travail qui est effectué par la BNP est véritablement complémentaire au travail effectué par la Fédération française de tennis», a déclaré Caroline Flaissier, directrice générale de la FFT lors d'une conférence de presse commune organisée par BNP Paribas, ce dimanche 28 mai.

A cette occasion, Thierry Laborde, directeur général délégué de la BNP Paribas, en a profité pour annoncer l'élargissement du programme Team BNP Paribas Jeunes Talents, avec le lancement de deux nouvelles équipes au Portugal et au Japon. Preuve de son attachement à la pratique du tennis pour tous, le groupe, qui a commencé en 1993 à accompagner les pratiquants de tennis-fauteuil, a décidé de nommer en tant que parrain de l'équipe japonaise Daisuke Arai, n°12 mondial de tennis-fauteuil.

Partenaire privilégié de l'association «Fête le Mur»

Au début du 21e siècle, la banque a décidé de nouer un partenariat avec l'association de Yannick Noah «Fête le Mur», pour aider la pratique du tennis dans les quartiers prioritaires, dans un but d’éducation et d’insertion. Outre le soutien financier apporté à l’association pour toutes ses actions, notamment pour la création de nouvelles implantations, la banque aide à l’informatisation des sites par le programme «don d’ordis». Les enfants et les encadrants sont aussi conviés à assister aux différentes manifestations sportives et culturelles parrainées par la banque.

«Avec BNP Paribas, cela fait plus de vingt ans que nous sommes partenaires. Il ne s’agit pas seulement de l'accessibilité au sport, mais ça va bien au-delà, ça va jusqu’à l’insertion professionnelle. Avec BNP Paribas, nous aidons les enfants et les adultes», a rapporté Séverine Thieffry, présidente de Fête le Mur.

Plus récemment, c’est la nouvelle génération qui a décidé de s’impliquer pleinement avec la BNP dans la mise en place d’aides. Felix Auger-Aliassime, 10e joueur mondial, et son père ont fait le choix de s’impliquer au Togo en faveur de l’éducation et des droits des enfants.

«Le tennis est un sport incroyable, qui m'enseigne au quotidien bon nombre de choses, notamment le travail assidu, la persévérance et l'humilité. Je souhaite transporter ces valeurs à l'extérieur des courts afin d'avoir un impact positif et apporter ma contribution à l'avenir des jeunes générations, notamment les plus défavorisées au Togo dans le cadre du programme #FAAPointsforChange, et je suis heureux de pouvoir le faire main dans la main avec BNP Paribas», a rapporté le joueur canadien.