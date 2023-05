Séville-Roma, finale de Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Séville-Roma, la finale de la Ligue Europa 2023, aura lieu ce mercredi 31 mai. Voici le programme TV complet.

C’est une affiche qui s’annonce spectaculaire. Six fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, le Séville FC va tenter la passe de sept, ce mercredi à Budapest, face à l'AS Roma de José Mourinho, de nouveau sur le devant de la scène après avoir remporté la Ligue Europa Conférence la saison passée.

Et les deux équipes, non qualifiées pour la Ligue des champions dans leurs championnats respectifs, vont d’ailleurs avoir l’occasion de sauver leur saison sur un match. En plus d’un nouveau trophée, une victoire leur offrirait le sésame rêvé pour la prestigieuse C1.

Mourinho dans l'histoire ?

Si les Espagnols s’appuieront sur leur palmarès dans «leur» coupe, les Italiens compteront sur José Mourinho pour trouver la potion magique. En cas de succès, le Portugais pourrait ainsi engranger son sixième titre européen après ses deux Ligues des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter Milan), ses deux Ligues Europa (2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United) et la Ligue Europa Conférence glanée en 2022.

S'il parvenait à l'emporter, il rejoindrait Alex Ferguson et Giovanni Trapattoni, également sacrés six fois en Coupes d'Europe, juste derrière Carlo Ancelotti et ses neuf titres, offrant un deuxième trophée à la Roma après les deux finales perdues, en 1984 en C1 et en 1991 en C3.

Programme TV

Séville-Roma

Finale de Ligue Europa

Mercredi 31 mai

21h sur Canal+Foot