Football : voici la meilleure ambiance d'Europe pour les Français, selon une étude

Selon une étude dévoilée ce mardi 30 mai par Expedia, partenaire de la Ligue des champions, de nombreux supporters français pensent que les fans de football les plus bruyants se trouvent en France.

Les Français chauvins jusqu’au ballon rond ? Alors que la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan, samedi 10 juin, aura lieu à Istanbul, une ville qui abrite deux des stades les plus bruyants du monde (ceux du Besiktas et du Galatasaray), une large majorité de Français pensent que c’est en France que les stades sont les plus sonores.

Et particulièrement deux. En effet, d’après une étude réalisée par Expedia, fournisseur officiel de la finale de la Ligue des champions, les Français pensent que «les fans les plus bruyants et passionnés se trouveraient plutôt à l’OM et au PSG, devant le Real Madrid, Liverpool et le FC Barcelone.

Il faut dire qu’à Marseille, encore cette saison, l’ambiance a été très puissante avec des rencontres à guichets fermés à de nombreuses reprises. Ce qui a sûrement joué dans les résultats.

A noter que dans cette étude permettant d’identifier les sons qui caractérisent l’univers du football et du voyage, on apprend également que 95% estiment qu’une bonne ambiance rend un match de foot encore plus mémorable et 81% pensent même que les bruits pendant le match peuvent avoir un impact sur l’issue de la partie.