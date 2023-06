Football : des femmes victimes d’agressions sexuelles à Lens ?

Des supportrices du RC Lens ont révélé avoir été victimes d’agressions sexuelles dans les tribunes du stade Bollaert et en déplacement, d'après des témoignages recueillis par la Voix du Nord. Le club nordiste a ouvert une enquête.

Des témoignages édifiants. Quelques jours après la joie suscitée par la 2e place décrochée en Ligue 1 par le RC Lens, avant même la dernière journée, l’ambiance n’est plus à la fête pour le club artésien. En cause, les messages publiés sur les réseaux par des supportrices Sang et Or dénonçant des agressions sexuelles et du harcèlement dans les tribunes du stade Bollaert ainsi que lors des déplacements. Certaines d’entre elles ont accepté de raconter, à la Voix du Nord, ce qu’elles avaient vécu.

Chants grossiers, mains baladeuses...

L’une de ces supportrices a notamment expliqué avoir été bloquée par trois hommes l’année dernière. «Je sentais l’alcool dans leur respiration. Ils me disaient : ‘t’es bonne, qu’est-ce que tu fais là ?’ J’ai fini par crier. Un steward est intervenu. Il les a dégagés, et au passage il y en a un qui m’a touché les fesses», a-t-elle confié. «J’ai rencontré des gens exceptionnels à Bollaert, mais il y en a certains qui n’ont rien à faire là et qui entachent l’image des supporters», a-t-elle déploré. Et marquée par cet événement, la jeune femme n’a plus remis les pieds à Bollaert.

Et son cas n’est pas isolé. Une autre aurait été victime de harcèlement en avril dernier au retour du Parc des Princes, puis le jour de son anniversaire avec des chants particulièrement désobligeants et grossiers. Si elle continue de se rendre au stade, elle se dissimule désormais avec un pull épais. Parmi les témoignages recueillis, une jeune fille, mineure a, quant à elle, pointé les mouvements de foules, qui seraient propices «aux mains baladeuses».

Une enquête ouverte par le club

Face ces prises de parole, le RC Lens n’a pas tardé à réagir et a immédiatement ouvert une enquête. «Nous n’avions jamais eu de remontées de ce type, sinon nous aurions agi tout de suite. Si des personnes ont été victimes de tels agissements, nous les invitons à déposer plainte et à se rapprocher du club. (...) S’il y a des victimes, nous serons de leur côté. S’il y a un signalement et que les faits sont avérés, ces personnes ne mettront plus les pieds à Bollaert», a indiqué le club nordiste à la Voix du Nord. De son côté, un groupe de supporters a réagi, assurant avoir exclu «définitivement» l’un de ses adhérents pour des «propos plus que déplacés et pouvant relever du harcèlement sexuel».

Pour son dernier match de la saison, le RC Lens se rend, samedi soir, à Auxerre. Et comme à chaque match à l’extérieur, de nombreux supporters lensois devraient faire le déplacement à l’Abbé-Deschamps.