Ligue 1 : coupe d’Europe, maintien, meilleur buteur… Quels sont les enjeux de la 38e et dernière journée ?

Entre la course à l’Europe, le maintien et le titre de meilleur buteur, plusieurs enjeux émailleront, ce samedi (21h), la 38e et dernière journée de Ligue 1.

La course à l’Europe

Le podium de cette saison de Ligue 1 est acté. Le PSG a décroché le 11e titre de champion de France de son histoire, alors que Lens est assuré de terminer à la 2e place devant l’OM (3e). Reste la course à la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa et occupée par Lille avec un point d’avance sur Rennes et Monaco avant la dernière journée. Et le Losc a son destin entre les mains. Le club nordiste sera assuré de conserver cette 4e place en cas de succès à Troyes. En cas de contre-performance, Rennes, qui se déplace à Brest, et Monaco, qui reçoit Toulouse, tenteront alors d’en profiter. De son côté, Lyon (6e) a encore un espoir de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence en cas de succès à Nice et de revers de Monaco face à Toulouse en principauté.

Le maintien

En bas de tableau, le sort est déjà scellé pour Troyes, Ajaccio et Angers, relégués en Ligue 2. Quel sera le 4e et dernier qui les accompagnera à l’étage inférieur ? Tout se jouera entre Auxerre (16e) et Nantes (17e). Les deux clubs sont séparés de deux points au classement. Et les Nantais sont dans l’obligation de s’imposer lors de la venue d’Angers en espérant un match nul ou une défaite d’Auxerre face à Lens pour se maintenir. De leur côté, les Auxerrois resteront dans l’élite en cas de succès ou si Nantes ne gagne pas, peu importe leur résultat.

Le titre de meilleur buteur

La lutte fait rage pour le titre de meilleur buteur avec six joueurs à 20 buts ou plus. Mais Kylian Mbappé (28 buts) et Alexandre Lacazette (27 ans) sont les mieux placés pour rafler la mise. Les deux attaquants se livreront un duel à distance, alors que Kylian Mbappé et le PSG reçoivent Clermont au Parc des Princes et qu'Alexandre Lacazette et l’OL se déplacent sur la pelouse de Nice. Et si l’attaquant parisien parvient à être à nouveau couronné, il décrocherait un 5e titre consécutif. Un exploit seulement réalisé par Jean-Pierre Papin il y a plus de trente ans (entre 1986 et 1992).