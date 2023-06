Roland-Garros 2023 - Arthur Rinderknech : «Je suis pour le fait d'avoir cette ambiance foot européen dans les stades de tennis»

Une fin chaotique pour un match de tennis. Dernier Français en lice dans le tournoi de Roland-Garros, Arthur Rinderknech s'est fait éliminer, ce jeudi, par Taylor Fritz (2-6, 6-4, 6-3, 6-4). L'Américain Taylor Fritz a célébré sa victoire en mettant son doigt sur sa bouche, un geste qui n'était pas au goût du public français qui l'a conspué et empêché de faire son interview d'après-match.

Quand le chauvinisme assumé flirte avec le manque de respect. Après avoir dominé le Français Arthur Rinderknech, ce jeudi, lors du deuxième tour du tournoi de Roland-Garros 2023 (2-6, 6-4, 6-3, 6-4), l'Américain Taylor Fritz a célébré sa victoire en mettant son doigt sur sa bouche. Le public du court Suzanne-Lenglen n'a pas apprécié ce geste et l'a très largement conspué. Le Tricolore est revenu sur cette scène, et sur l'ambiance lors du match, en conférence de presse.

Est-ce que tu t'attendais à une telle ambiance ?

Je me doutais qu'on allait avoir une belle petite ambiance ce soir. Il y a quelques petits trucs qui se sont cumulés, le match interminable de Sinner avec Altmaier ce qui fait que cela a tardé. Le fait que je joue le dernier match de la soirée et Gaël qui n'a pas joué ce soir malheureusement. On a peut-être récupéré un peu du Chatrier. C'était de la folie, c'était génial, j'avais envie de donner au public ce cinquième set. Je le touchais du doigt, je l'avais dans la raquette, ce n’était pas loin.

Pensez-vous qu'une montée de la ferveur du public est une chose positive pour l'évolution du Tennis ?

Je suis pour le fait d'avoir cette ambiance foot dans les stades de tennis, en tout cas l'ambiance de foot européen. C'était comparable à ce que j'ai pu vivre à l'Open d'Australie, c'était presque exactement cela. Lorsque j'ai joué Popyrin en 2022, je pense qu'il y avait même un peu plus de monde sur le Lenglen. Je pense que les Australiens étaient bien plus bourrés que les Français ce soir. Après, je ne sais pas, je n'étais pas du côté de Fritz ce soir. Je ne sais pas si on lui glissait des mots doux au bord des tribunes. Moi, en tout cas, c'était le cas. J'ai déjà eu trois ou quatre fois des grosses ambiances en Australie contre des Australiens. Cela faisait plaisir d'en avoir une à la maison. Cela me donne qu'envie de continuer à travailler, d'être meilleur pour vivre ces expériences contre des très grands joueurs et les battre.

#RolandGarros | QUELLE IMAGE





Taylor Fritz chambre le public français après sa victoire contre Arthur Rinderknech !





▶ Suivez les matchs en direct https://t.co/XXBXdgXfGf pic.twitter.com/cEg3dSHEWz — francetvsport (@francetvsport) June 1, 2023

Est-il important pour toi que les spectateurs puissent s'exprimer et réagir pendant les matchs ?

J'ai une partie de mon parcours aux États-Unis. J'ai joué contre des facs US et c'étaient des rencontres assez chaudes où, là-bas, souvent le public peut interagir pendant les points. Je vous laisse imaginer si aujourd’hui le public avait le droit de gueuler à n'importe quel moment entre les points, cela pouvait rendre le match un peu fou. Évidemment, il n'y avait pas des stades comme ce soir avec autant de décibels, mais c'était un peu folklore. Pour le coup, je pense que ça, c'est too much. Par contre, entre les points, du moment que pendant le point les joueurs sont respectés, qu’il n’y a pas des gens qui vont crier, des hurlements dans tous les sens qui n'ont rien à voir avec les encouragements du public, je suis plutôt pour le fait que le public puisse s'exprimer. Cela rend juste le sport et le jeu tellement meilleur.