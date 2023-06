Voici les 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport

Si les sportifs ont l'art de transmettre des émotions incroyables à leurs publics, leurs revenus sont à la hauteur de leurs exploits. Le site Sportico a publié un classement des dix athlètes les mieux payés de l'histoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de beaux noms.

Phil Mickelson (1.26 milliards d'euros)

Âgé de 52 ans, le golfeur américain figure au pied de ce classement. Il est l'un des huit joueurs de l'histoire à avoir remporté plus de 40 tournois et au moins six tournois du Grand Chelem. Ses revenus proviennent essentiellement de partenariats. Il est également co-fondateur de la marque «Coffee for Wellness», lancée en 2020.

Roger Federer (1.28 milliards d'euros)

Roger Federer est le seul tennisman présent dans ce classement. Durant ses 24 années de carrière, l'ancien numéro 1 mondial a remporté 103 titres en simples, dont 20 tournois du Grand Chelem. Au delà de ses performances sur les courts, le Suisse est considéré comme le sportif ayant le plus de partenariats (Rolex, Mercedes, Credit Suisse, Nike, Uniqlo...).

Floyd Mayweather (1.31 milliards d'euros)

L'Américain a construit sa légende. Totalisant 50 victoires en autant de combats, l'ancien champion du monde de boxe en a également profité pour étoffer son portefeuille. Il est surnommé «Money» pour sa capacité à gagner de l'argent pour ses combats. Le natif du Michigan n'hésite pas à réaliser des investissements, notamment dans un skate park à Las Vegas, dans une équipe de course automobile...

Lionel Messi (1.38 milliards d'euros)

L'Argentin est le premier footballeur dans ce classement. Le champion du monde a tout gagné dans sa carrière (que ce soit collectivement ou individuellement). Ses revenus provenant de ses différents sponsors (Lay's, Pepsi...) ont dépassé les 60 millions d’euros par an. Il utilise son argent pour faire des placements, comme dans l’immobilier.

LeBron James (1.42 milliards d'euros)

Il est le premier basketteur à figurer dans ce classement. Lors d'une interview accordé à GQ en 2014, il a déclaré : «Évidemment, je veux maximiser mes affaires. Et si par hasard je passe ce cap, si par hasard je deviens un sportif à un milliard de dollars, hip hip hip hourra ! Oh, mon Dieu, je vais être euphorique». Aujourd'hui, il peut être euphorique.

Cristiano Ronaldo (1.47 milliards d'euros)

Le quintuple Ballon d'Or est dans le top 5 de ce classement. En plus d'avoir une carrière XXL, Ronaldo a représenté plusieurs marques, comme Herbalife, Armani, Clear Shampoo et Unilever, qui lui rapportent au total environ 45 millions de dollars par an. Son contrat avec la marque de sport Nike lui rapporte 20 millions de dollars (17 millions d'euros) de plus par an, ainsi qu'une foule d'autres entreprises connues avec lesquelles il collabore. En dehors des contrats de sponsoring avec d'autres marques, CR7 est un homme d'affaires à part entière, ayant créé plusieurs entreprises à succès. Parmi celles-ci, citons sa chaîne d'hôtels «Pestana CR7», les cliniques de greffe de cheveux en Espagne et au Portugal, qui rapportent environ 115 millions de dollars (99,34 millions d'euros) par an, ainsi que sa gamme de sous-vêtements CR7.

Jack Nicklaus (1.51 milliards d'euros)

Avec 18 tournois majeurs à son actif, Jack Nicklaus a remporté plus de titres majeurs que tout autre golfeur. Pour gagner de l'argent, l'Américain avait sa stratégie. Il était connu pour être extrêmement sélectif dans tous les tournois auxquels il participait, et se concentrait fortement sur les championnats majeurs.

Arnold Palmer (1.58 milliards d'€)

L'Américain entre sur le podium de ce classement. Décédé en 2016, l'ancien golfeur était considéré comme l’un des plus grands golfeurs de tous les temps. Il représentait la réussite financière durant son après-carrière, grâce aux avenants et aux entreprises dans lesquels il a investi.

Tiger Woods (1.94 milliards d'euros)

Le célèbre golfeur est classé 2e. Mis à part ses performances sportives exceptionnelles, l'Américain a signé plusieurs «gros» contrats de sponsoring, notamment avec Nike, Gillette, Gatorade... De plus, il possède des entreprises et un restaurant qui porte son nom (The Woods).

Michael Jordan (3.1 milliards d'€)

L'ancienne star de la NBA est le sportif le mieux payé de l'histoire. C'est un véritable homme d'affaires, en créant sa propre filiale «Air Jordan» au sein de la marque Nike, au début des années 1980. Il est notamment devenu propriétaire des Charlotte Hornets en 2010. Profitant de son expérience dans le monde du sport, il rejoint, en 2020, «Draftking», une célèbre société de paris sportifs, en qualité d'investisseur et conseiller. Cette même année, il devient copropriétaire de «Nascar», une écurie de course automobile. Il possède également plusieurs restaurants. Au fil des années, il a construit un véritable empire dans le monde du sport.