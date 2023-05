Voici les 10 sports les plus suivis par les Français selon cette étude

Le sport a toujours occupé une place importante dans la culture de notre pays. Certains disciplines sont toutefois plus populaires que d'autres.

Il en existe pour tous les goûts. Consumer Insights de Statista a réalisé une enquête en interrogant 3977 Français, âgés de 18 à 64 ans et qui suivent au moins un sport, entre avril 2022 et mars 2023, afin d’établir un classement.

Sans grande surprise, le football arrive largement en tête, suivi par plus de 70% des sondés. Une popularité qui dure depuis des décennies, portée par des figures et des équipes emblématiques, et qui risque de se poursuivre.

Derrière, le tennis, pourtant en perte de vitesse dans d’autres pays comme aux Etats-Unis, continue de susciter l’intérêt des Français, avec 36% de ces derniers qui déclarent suivre des compétitions. Et ce malgré des résultats en dent de scie des Tricolores.

Avec 33%, le rugby se classe 3e, bien aidé par les excellents résultats de l’équipe de France, et par l’attente autour de la Coupe du Monde qui se déroulera dans l’Hexagone à l’automne. Le basketball est 4e, avec la NBA qui reste attractive outre-atlantique, et un championnat français boosté par la pépite Victor Wembanyama.

Le cyclisme suit avec 28%. Un engouement lié au Tour de France disputé chaque été, qui reste un des événements sportifs les plus regardés au monde avec la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques.

L’athlétisme arrive 6e de ce classement, devant le handball, sport dans lequel les Français excellent. Avec 16%, la boxe devance de justesse les sports mécaniques avec 15%. Ces derniers ont pris une nouvelle dimension grâce à l’engouement qui s’est créé autour de la Formule 1 ces dernières saisons.

La natation complète ce top 10 à l’approche des JO de Paris, où les Français emmenés par Léon Marchand tenteront d’aller décrocher des médailles.