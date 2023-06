Karim Benzema : le dernier but du Français avec le Real Madrid (vidéo)

Karim Benzema, qui a fait ses adieux au Real Madrid ce dimanche, a inscrit son tout dernier but en Espagne, contre l'Athletic Bilbao.

Un but et une ovation. Karim Benzema est sorti sous l’ovation du stade Santiago-Bernabeu, ce dimanche, quelques minutes après avoir inscrit son tout dernier but sous le maillot du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao (1-1), lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne.

L'international français a égalisé à la 72e minute sur penalty contre les Basques puis a été remplacé deux minutes plus tard par Luka Modric, permettant au public madrilène de saluer l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Puis, Carlo Ancelotti, le staff madrilène et tous les joueurs l’ont salué. A la fin du match Real-Bilbao, «KB9» est retourné sur la pelouse applaudi par les supporters.

L’attaquant de 35 ans, qui a joué 14 saisons chez les Merengues, devrait rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d'Al-Ittihad. Ce mardi, à 12h, un hommage lui sera rendu par le Real Madrid.