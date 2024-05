Euro 2024 : pourquoi risque-t-il d’y avoir beaucoup plus de cartons jaunes ?

L’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), pourrait voir les arbitres sortir plus de cartons jaunes qu’à l’accoutumée si les joueurs, hormis les capitaines, venaient à trop contester leurs décisions.

Le compte à rebours est lancé. Le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné dans tout juste un mois en Allemagne (14 juin-14 juillet) et, à l’approche du grand rendez-vous, l’UEFA commence à distiller ses consignes, notamment en matière d’arbitrage. Et l’instance européenne se veut ferme et intransigeante sur certains points, comme les contestations envers les arbitres qui sont très fréquentes à chaque match.

Seul le capitaine pourra parler avec les arbitres

Pour éviter les attroupements, mais aussi «protéger l’image du jeu et laisser un héritage positif aux générations futures», seuls les capitaines de chaque équipe pourront discuter avec l’arbitre en cas d’action ou de situation litigieuse.

«Nous demandons à toutes les équipes de veiller à ce que le capitaine soit le seul joueur qui parle à l’arbitre. Nous demandons aux capitaines de s’assurer que leurs coéquipiers ne viennent pas entourer l’arbitre, ce qui permettra d’avoir une conversation directe afin que la décision soit relayée en temps opportun et avec respect. Il est de la responsabilité du capitaine de s’assurer que ses coéquipiers respectent l’arbitre, gardent leurs distances et ne viennent pas l’entourer», a confié Roberto Rosetti, responsable de la commission des arbitres de l’UEFA, à L’Equipe.

Et si la consigne n’est pas respectée, chaque joueur qui contestera une décision auprès de l’arbitre sera sanctionné d’un carton jaune. Le nombre d’avertissements distribués outre-rhin pourrait ainsi être beaucoup plus nombreux que lors des précédentes éditions. «Tout joueur qui ignorera le rôle de son capitaine et/ou qui s’approchera de l’arbitre en manifestant un manque de respect ou une contestation sera averti», a précisé l’ancien arbitre italien Roberto Rosetti.

Il y aura néanmoins une exception si le capitaine est le gardien de but. L’équipe concernée devra «désigner une joueur de champ pour remplir ce rôle si un incident se produit à l’extrémité opposé du terrain». Aux joueurs de garder leur calme et leur langue dans leur poche pour éviter de recevoir des avertissements qui pourraient avoir de lourdes conséquences.