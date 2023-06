Voile : un skipper professionnel accusé d’un «comportement inapproprié» envers une femme

Kevin Escoffier, skipper professionnel, est accusé d’avoir eu un «comportement inapproprié envers une jeune femme», a expliqué au Télégramme le président de la FFVoile, Jean-Luc Denéchau.

Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2005 et participant aux récentes grandes courses au large, Kevin Escoffier est accusé d’avoir eu un «comportement inapproprié envers une jeune femme lors d’une soirée à Newport», a indiqué le président de la FFVoile, Jean-Luc Denéchau, au Télégramme.

«J’ai pris connaissance de tout cela cette nuit et j’avoue avoir été étonné par la dissonance entre le communiqué de presse du Team Holcim-PRB et le message sur le compte Instagram de Kévin Escoffier qui parlait d’un incident présumé, a expliqué le dirigeant. J’ai donc passé un certain nombre de coups de fil qui me conduisent à penser que l’incident présumé évoqué par le skipper est en fait un comportement inapproprié qu’il aurait eu envers une jeune femme lors d’une soirée à Newport.»

La veille, le skipper malouin avait annoncé qu’il ne prendrait pas part aux deux dernières étapes de l’Ocean Race, course autour du monde en équipage. «J’ai décidé de quitter mes fonctions de skipper du team PRB-Holcim jusqu’à la fin de cette édition de The Ocean Race, a-t-il posté sur Instagram. Je salue l’engagement et la qualité du travail de cette équipe magnifique que je mène depuis le début de la course.»

Initialement, il avait indiqué son départ pour un «incident présumé», avant d’effacer son message et d'en poster un autre.

Un signalement a été également fait par le ministère des Sports. «Je me réserve aussi la possibilité de prendre des mesures conservatoires et/ou d’ouvrir une procédure disciplinaire selon les preuves tangibles que l’on pourra me faire parvenir», a aussi indiqué le président de la FFVoile.